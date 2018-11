La entrevista del director de TV3 a Inés Arrimadas acaba en una discusión sobre la televisión pública

El director de TV3, Vicent Sanchis, ha entrevistado esta noche a Inés Arrimadas, líder de la oposición, en una entrevista que se ha convertido en una discusión entre ambos sobre la calidad de la televisión pública. La presidenta de Ciudadanos ha culpado a TV3 de falsear la realidad cuando habla de "exiliados" en alusión a los políticos huidos al extranjero y de además de decir "muchas mentiras" y de informar fuera de "la realidad". "Pongo el ejemplo de los exiliados pero podría decir más", ha señalado.

La diputada ha afirmado que es "una pena" que durante la entrevista, que ha durado más de una hora, se haya invertido más tiempo en discutir que no en abordar las "propuestas sociales y económicas". En algún momento, Sanchis le ha mostrado tuits de Albert Rivera sobre las pintadas realizadas en una tienda de su madre que asociaban al independentismo cuando, en realidad, al lado "Ciudadanos=nazis" se podía leer "Viva el PP". "¿Quiere qué le diga algo sobre ese tuit de Rivera? ¿Tiene que invertir tiempo en una entrevista con la jefa de la oposición en eso?", se ha preguntado.

La entrevista ha tenido más momentos de tensión cuando Sanchis ha reprochado a Arrimadas que Ciudadanos se quejara de que hace varias semanas el programa FAQS entrevistara a través de un traductor al exalcalde de Medellin que compartía mesa con Ada Colau. El director de TV3 ha aclarado que el político tuvo un problema técnico con el pinganillo y de ahí que la alcaldesa le brindara su ayuda para traudicr. En ese sentido, ha aclarado que el libro de estilo de TV3 marca que se utilizan los traductores cuando hay una mesa redonda compuesta al menos por tres personas.

Durante la entrevista, Arrimadas ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que active de nuevo el artículo 155 y la intervención de la Generalitat, lanzando “un requerimiento previo” al president Quim Torra para que afirme si pretende “respetar el ordenamiento jurídico o no”. Arrimadas ha argumentado que Torra está dando señales de que no tiene intenciones de acatar la legalidad: ha recordado que ha puesto en marcha el Consell per la República y también ha insistido en que no piensa aceptar las sentencias contra los líderes soberanistas si no son absolutorias.

Y ha señalado que no piensa acudir a la cárcel a ver a los políticos presos: "No iré. ¿Por qué tengo que ir? Antes de lo que pasó, les dije a dos de ellos en privado ¿Qué estáis haciendo? No aceptaré que se ponga en duda la calidad humana de si alguien va o no a verlos".