Volver al telefonillo

Al barrio (al pueblo, a la localidad) se le quiere de estómago y de corazón, no por su belleza sino porque en él residen los recuerdos, las amigas de infancia y los vecinos que son familia.

En el barrio te sorprendes a ti misma exclamando con menos de 30 años (ya los pasé, ya) que hace no mucho “todo esto era campo” o tardando veinte minutos en hacer un recado de cinco por quedarte hablando con la tendera, con la que fue tu maestra en tercero o con ese señor cuyo nombre no sabes, pero al que siempre saludas.

Para muchos hijos de migrantes (Segovia y Niefang -Guinea Ecuatorial-, en mi caso), el barrio es el único espacio de reconocimiento, el sitio en el que sí nos sentimos e, importante, nos sienten como propios, al que denominamos casa, en el que tenemos nombre, rostro e historia.

Cuando tenía cuatro o cinco años, me solté de la mano de mi padre y me perdí. Un grupo de niños me llevó a mi portal porque sabían “dónde vivía el profe negro”. El barrio es, por tanto, el lugar en el que nos consideran de los escasos kilómetros a los que llamamos “aquí”.

Sin embargo, no todo es hermoso. En Alcorcón, he vivido episodios terribles que también conforman las teselas de mi memoria. Por ellos o independientemente de ellos, me resulta un amor loco que tiene que ver con lo aprehensible, desde un punto de vista territorial y emocional. Es el escenario de una parte importante de nuestras vidas.

Sabemos dónde están sus límites, no podemos perdernos entre sus calles conectadas con los juegos, las jeringuillas (sí, he aquí una vástaga de los ochenta), las salidas con hora de vuelta, los parques de arena gruesa y con los besos en los portales. Es curioso ya que cuando nos mudamos, sentimos que, aunque salgamos del barrio, se queda con nosotras, porque nos acompaña (y delata) hasta en la forma de hablar. Abandonarlo se aplaude, como si fuera un acto de tremendo coraje, y se condena a partes iguales, por entender que estamos cometiendo una deslealtad.

Cuando te vas, dejas de comunicarte por el telefonillo para hacerlo por el teléfono móvil. En el centro quedas y en Alcorcón, te bajas.