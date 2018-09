Daniel vs. Daniel, duelo de estribillos en el DCode más eufórico

Estaban todos, o casi. Los consolidados en el circuito alternativo, caso de The Vaccines o Albert Hammond Jr. Las nuevas estrellas refulgentes de la temporada, como Jorja Smith. Los rostros desconocidos que asomaban para dejarnos la sospecha de que arrasarán en 2019, y sería fácil aquí apostar por la carta de Sam Fender. Las bazas nacionales, en esta ocasión muy acreditadas ante grandes audiencias: Sidonie, Izal, Viva Suecia. Y, sobre todo, dos de las formaciones jóvenes, Bastille e Imagine Dragons, con mayor especialización en esos estribillos tan grandes que parecen epopeyas. Un bonito duelo de danieles enfáticos, Smith y Reynolds. Ganó el segundo, quizás. Pero quedó la sensación de que a nadie de los miles de asistentes le amargaba el dulce del rock para estadios.

El DCode, último gran festival del calendario madrileño, encadenaba en esta octava edición su segundo año consecutivo de llenazo (25.000 almas), asentado como ese gran aquelarre de música, compadreo y vida social que honra los últimos coletazos estivales. Esta vez, con las miradas de los programadores descaradamente orientadas hacia el público más joven y la irrupción de los chubasqueros como atuendo primordial durante buena parte de la tarde, aunque las temidas tormentas de medianoche se dieron finalmente a la fuga.

Era difícil localizar a premillenials entre el público, igual que nunca se tuvo noticia de un asistente a un concierto de Bastille o Kakkmaddafakka que no pareciera alumno de un colegio mayor. Pero, para juventud escandalosa, la de los dos grandes estrenos, Sam Fender (22 años) y Jorja Smith (21), llamados a visitas sucesivas y logros fascinantes. El primero, un rubiejo de Newcastle con acento endiablado, resulta ser un cantautor eléctrico fulminante en sus piezas más rítmicas y devastador cuando afloja el pie del acelerador: en Leave fast, solo con su eléctrica, no era descabellado acordarse de aquel Jeff Buckley que se desangraba en el club Sin-é.

Fender había actuado el verano pasado en la Costello ante cuatro gatos mal contados, pero himnos como Bad boys disparan los pronósticos. Recuerda a David Gray o Ben Howard, pero con más debilidad por la gran escuela yanqui. Que su única versión fuera Born in the USA pareció muy sintomático, por mucho que el inmenso (en todos los sentidos) catálogo de Springsteen albergue páginas infinitamente mejores.

Magnética y esquiva

El estreno madrileño de Jorja certificó que esa voz que le ha dado Dios (o quien proceda) es un portento sujeto a perennes comparaciones con Amy Winehouse, pero también con otras divas del r’n’b más serenas; Anita Baker, verbigracia. Smith es magnética y hermosa, de una belleza casi selenita con su curvilíneo vestido plateado, pero se mostró misteriosa, intrigante, parca, puede que hasta esquiva. Sus texturas sofisticadas y los tiempos medios (salvo Teenage fantasy o Blue light) la hacen en directo atractiva y algo inaprensible, como si no tuviera especial interés en tender puentes de comunicación.

Todo lo contrario que Hammond Jr, claro, viejo lobo (exagerando en la antigüedad) al que le asisten los trienios de cotización con los Strokes y una discografía en solitario ya imparable. Parecía, con su camiseta roñosa de AC/DC y este estilo vocal gritón, una versión desabrida de su antigua banda.

Debe de pensar que para finuras y veleidades electrónicas ya están los Voidz de Julian Casablancas. Después de unas cuantas canciones pintonas, queda aún por comprobar si Hammond también es capaz de escribir alguna memorable (solo Holiday y Carnal cruise se acercan). Quizá su padre pudiera asesorarle al respecto, que no todo iban a ser jóvenes en esta historia.

Cuesta entender que los londinenses Bastille sigan sin explosionar por aquí, más aún después de haber arrasado en Glastonbury, la isla de Wight y las listas de éxitos en su país. Puede que sean bastante convencionales (el carácter bombástico de los ochenta, la afectación de Sam Smith en los momentos más sentidos), pero también rabiosamente pegadizos. The currents, la medio jamaicana Bad blood o la recién estrenada Happier servirían para alborotar los estadios de medio mundo, y no digamos ya la inopinada versión de The rhythm of the night (Corona, 1993), pero aquí solo ha cuajado del todo Pompeii. Tal vez el inminente tercer álbum cambie las cosas. Por lo pronto, su apertura Quarter past midnight, llevó anoche la euforia hasta límites no sobrepasados ni por Coldplay.

Pero el arte de la seducción masiva es cosa de unos tipos como Imagine Dragons, a los que cuesta no coger cierta simpatía incluso aunque sus himnos casi siempre opten por la hipérbole. Ahí estaba para refrendarlo su apertura con Radioactive, un exceso en casi todo. Pero Dan Reynolds, que tiene tipito como para plantificarse en pantalón corto y sin camiseta en plena medianoche, entonó It’s time envuelto en hasta tres banderas gais que le proporcionaron desde la primera fila.

Convengamos, por lo pronto, en que Reynolds no es el más convencional de los mormones (miren a Brandon Flowers, de The Killers). Y en que su zalamería, alabando la pasión hispana o esforzándose por sacarle partido a su castellano ínfimo, supera con creces la cortesía elemental.

Excesivo o solo enfático, ya avisamos de que el nuevo sencillo, Natural, augura multitudes aún mayores para estos amantes de los dragones. Y de que “Danielito”, como gusta en presentarse, sí tiene carisma o magnetismo a raudales, ese “algo” intangible del que seguramente ande más escaso su tocayo y homólogo de Bastille.

La armada española cumplió los pronósticos, porque Izal siguen trazando su eterna curva ascendente, los murcianos Viva Suecia ya rondan los puestos de Liga de Campeones y Sidonie, tan chisporroteantes siempre, jugaban sin rival posible a la insólita hora de las tres de la tarde. De la madrugada se apoderaron The Vaccines, unos viejos conocidos del festival (fueron la sensación en la edición inaugural de 2011) que recordaron más a The Strokes que el propio Hammond. Las manecillas corríanhacia las dos de la noche, la explanada se había despejado un poco y el desparpajo de Justin Young, enfundado esta vez en un pantalón de campana yuna camiseta roja con las siglas CCCP, sentaba como un chute de adrenalina.

The Vaccines creyeron comerse el mundo en sus comienzos. Ahora escriben mejor (Your love is my favourite band) y han comprendido que solo les correspondía un mordisqueo pequeño. Pero al menos su dentadura es bastante más afilada que la de los danieles.