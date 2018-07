El pacto familiar de silencio de The Jacksons

Los jardines del palacio real de Pedralbes acogerán en la noche de hoy la primera actuación barcelonesa de un auténtico mito de la música popular: The Jacksons que, a pesar del fallecimiento de su voz principal, el llorado Michael, siguen conservando toda su aura mítica. Los Jacksons acaban de comenzar una nueva gira que el 25 de julio les llevará a Santander y el 9 de agosto a Palma de Mallorca. Tres de los hermanos —Jermainre, Jackie y Marlon—, los tres con gafas de sol a pesar de estar en un interior con luz artificial, acuden a la cita con este diario en un hotel cercano al lugar de su actuación. Tito no acude pero nadie parece extrañado por su ausencia.

Ya de entrada aparecen los primeros tópicos. “Hemos estado otras veces en Barcelona... de vacaciones. Nuestra única actuación en España fue en Madrid en 1982”, dudan al recordar la fecha. El concierto barcelonés será el segundo que ofrecerá el cuarteto tras la muerte, el pasado 27 de junio, de Joe Jackson, padre de todos ellos y controvertido patriarca del clan. “Es duro pero el espectáculo debe continuar”, afirma Marlon ante las expresiones de conformidad de sus dos hermanos. Con el nombre de Joe sobre la mesa queda claro que hablar de la familia es un tema tabú. Los tres hermanos se cierran en banda mostrando un auténtico pacto familiar de silencio. No quieren ni oir hablar de la abundantemente divulgada crueldad física y verbal de su progenitor. Jermaine toma la palabra con un tono de profunda seriedad: “Todo lo que se ha dicho sobre mi familia, siempre cosas negativas sobre mi padre, los Jackson 5, Michael, Janet,... cosas como que mi padre fue muy duro... Nada es cierto. Mi padre fue un ser humano extraordinario”. Marlon agrega: “Creó la mejor familia del mundo. Se encargó de sacarnos de Gary, Indiana y llevar el grupo hasta lo más alto”.

A pesar de ello Michael no opinaba igual y habló en términos muy duros del maltrato de su padre incluso en entrevistas filmadas para la posteridad. “No, no...”, corta tajante Jermaine sin bajar la coraza ante la evidencia y olvidando sus propias afirmaciones de que su padre les golpeaba con el cinturón. ”Michael era muy jóven cuando todo eso sucedió”. Tampoco es tema de conversación las discrepancias entre los hermanos que llevaron a Michael y al propio Jermaine a dejar la banda, aunque después volvieran a juntarse esporádicamente. ”No se puede poner el negocio delante de la familia. La familia es lo primero. Pasamos cuatro o cinco meses sin vernos y cuando nos encontramos todo son abrazos”.

Hablando de música cambia el talante de los tres hermanos y reaparecen las sonrisas y las bromas. “Los Jackson estuvimos de gira 25 años y después... tuvimos 25 hijos”. Sin querer afirmarlo rotundamente dan a entender que esta reunificación actual es definitiva y no descartan grabar nuevos discos incluso invitan al periodista a cantar con ellos en el próximo. “Nuestra motivación para seguir son las canciones y la gente que viene a vernos”. A pesar de ese entusiasmo no habrá nada nuevo en estos shows. “En 25 años de éxitos creamos un reperorio extraordinario. Somos el único grupo en la historia de la música que ha tenido cuatro números uno con su primer disco y cuando lanzamos ABC superamos incluoso a los Beatles”. Olvidada la tensión creada por las preguntas familiares se ponen rápidamente de acuerdo en su mejor recuerdo de los Jackson 5, en realidad dos recuerdos: “Cuando nos introdujeron en el Rock and Roll Hall of Fame en 1997 y la gira Victory de 1984 con todas las entradas vendidas”.