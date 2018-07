Es un marrón que a uno le toque controlar el cofre en tiempos de vacas famélicas. Hace cuatro meses, Andreu Mas-Colell y dos de sus antiguos colaboradores del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat destaparon la caja de su confesada angustia personal por la experiencia vivida durante los años del gran tijeretazo, que protagonizaron con afán, y que ha cristalizado en el libro Turbulències i Tribulacions. El primer recorte tras el hundimiento de los ingresos lo toreó el anterior Govern, pero entre 2011 y 2015, las políticas sociales aplicadas en Cataluña quedaron en los huesos. Después, se han ido desplegando sobre sus finanzas públicas el marcaje, la asistencia financiera, el control reforzado, la intervención y el 155. La administración catalana ha aprendido a trabajar con los mercados cerrados y la faja puesta.

La soberanía sin soberanía económica es complicadísima, sobre todo porque el concepto funciona como las muñecas rusas. Dentro de la muñeca rusa catalana, para ir por libre hay que mandar señales de capacidad, orden, reputación, solvencia. Así parece haberlo comprendido el vicepresidente y guardián del cofre público actual, Pere Aragonés, que en la carta enviada a todos los departamentos del Govern y de la que ha dado cuenta este periódico, liga la soberanía económica a la mejora del modo en que se financia Cataluña, pero también a “la garantía de unas finanzas equilibradas y sostenibles”. Aragonés no habla de recortes, pero con el freno a nuevas ayudas e inversiones apunta a un gobierno de vuelo raso, sin grandes alegrías, en nombre del déficit.

En 2017, la Generalitat cumplió por vez primera con el objetivo de déficit (0,6% del PIB). Pero en 2018 no está nada claro que pueda bajarlo al 0,4%, visto el tope impuesto al gasto público, del 2,4%. Su propósito es intentarlo, mientras pelea por revisar el corsé y reivindica 6.000 millones del Estado.

Cataluña necesita más ingresos para afrontar sus gastos sociales. Es una de las comunidades que más adolece de infrafinanciación. Los servicios que se les transfieren no siempre llegan con un cheque. Las inversiones en infraestructuras que blindaba el Estatut se incumplen de forma sistemática. Y los recortes de estos años no se han repartido de modo equilibrado, especialmente el año del rescate financiero español, 2012: las comunidades afrontaron un 64% del ajuste pese a gestionar el 35% del gasto. Cuando Bruselas ha ido dando oxígeno, no ha llegado a todos por igual.

Problema: bajo pretexto de falta de tiempo y apoyo, Pedro Sánchez descarta una reforma integral del modelo de financiación autonómica, que espera turno en el taller desde 2014, pues su antecesor dejó las cosas como estaban agarrado a la crisis económica y el procés. Esta dejadez ha sumido en un malestar profundo a las autonomías; también con Cataluña, que en la última etapa se ha descolgado de cualquier negociación conjunta.

No se atisba la reforma prometida, lo que aleja la posibilidad de levantar los 16.000 millones en que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había estimado la infrafinanciación de las comunidades. Pero Montero, que conoce el otro bando, ha apuntado ideas interesantes como la posibilidad de reestructurar la deuda, pensando en el gasto social. El perdón de parte de la deuda de los infrafinanciados agudos es una idea lanzada desde la Comunidad Valenciana, apoyada por Baleares. También los socialistas catalanes propusieron en la última campaña electoral una condonación a Cataluña, extensible a las comunidades que han realizado un “esfuerzo excesivo” para reducir el déficit. Fueron criticados por tirios y troyanos.

Montero ha expresado su deseo de que las comunidades vuelen solas y se financien ya en los mercados. Andalucía se ve a punto. Sería también una señal de soberanía económica para Cataluña. Sin embargo, la deuda catalana con el Estado es la más abultada. Según el Banco de España, supera los 50.000 millones de euros, seguida por la Comunidad Valenciana, con 34.000 millones. En una presentación a inversores de principios de año, la Generalitat avanzó que en 2018 pediría otros 9.349 millones del Fondo de Liquidez Autonómica. Más de la mitad del dinero sirve para devolver préstamos del propio fondo.

En este contexto, el mero hecho de que Aragonés se preste a cumplir con el marco de estabilidad presupuestaria, y desde esa posición pida negociar, es entrar en el juego. Pelear negociando ya es un cambio. Cumple así con la prioridad que el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha expresado a los suyos desde la prisión: gobernar.