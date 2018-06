La Vall d’Uixó culmina bajo control policial el derribo de la cruz de los caídos

El municipio de La Vall d’Uixó (Castellón), ha culminado este miércoles las labores de derribo de la cruz de los caídos de la plaza de la Paz que tuvieron que suspenderse el martes por motivos de seguridad ante la concentración vecinal para exigir su preservación. Los trabajos se han retomado minutos antes de las siete de la mañana entre amplias medidas de control y a las 11.45 horas ha caído el grueso del monolito.

Según ha informado el primer teniente de alcalde de esta ciudad de 32.000 habitantes, Antoni Llorente, han tenido que activarse siete dispositivos con unos 70 efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, que han cortado los accesos a la plaza para asegurar el trabajo de los operarios. “La prioridad del gobierno municipal era garantizar la seguridad de todas y todos y por eso se ha acordonado la zona de manera correcta con el apoyo de la Delegación de Gobierno", ha dicho Llorente. Las labores de desescombro han proseguido más tarde, ralentizadas por la lluvia.

La base de la cruz es la única parte de la estructura que se ha mantenido en pie porque el objetivo del Ayuntamiento es levantar sobre ella un monumento a la música en reconocimiento a una disciplina artística arraigada en la ciudad y “un elemento de unión entre los valleros y valleras”. La nueva escultura estará instalada a finales de este mes de junio, han confirmado fuentes municipales.

El consistorio, gobernado por PSPV, Compromís y Esquerra Unida, inició el martes a primera hora el desmantelamiento de la cruz en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y la Ley Valenciana de Memoria Democrática y para la Convivencia. Llorente ha defendido que el monolito no es un símbolo religioso “porque nunca se ha hecho ningún acto religioso al pie de dicha cruz; lo que sí que se han hecho son ofrendas florales en épocas relacionadas con la época franquista, en noviembre y en julio, y esto ha sido uno de los motivos principales del comité de expertos a la hora de señalar que se trata de un símbolo franquista”.

Los trabajos se paralizaron a mediodía debido a la cantidad de vecinos concentrados en torno al monumento y convocados por la plataforma Salvemos la Cruz, que ha recogido más de 13.000 firmas para exigir el mantenimiento del símbolo y ha calificado el derribo de “atrocidad consumada”. La Asociación Española de Abogados Cristianos ha anunciado la presentación de una querella contra la alcaldesa de la Vall d’Uixó, Tania Baños (PSPV-PSOE), por prevaricación e incitación al odio por el derribo de la cruz de la Plaza de la Paz.

Posturas contrarias a la que ha manifestado la coordinadora general de EUPV y diputada de Memoria Histórica en la Diputación de Valencia Rosa Pérez, que se ha desplazado hasta la localidad castellonense para apoyar el derribo de la cruz. En su opinión, lo ocurrido en la Vall d’Uixó “es un ejemplo de las políticas de desmemoria”. “Después de 42 años de la muerte de Franco todavía tenemos las calles, las plazas y las avenidas llenas de vestigios franquistas, hecho que significa que esta democracia todavía no es plena”, ha dicho.

Desde el ejecutivo local han mostrado también su crítica a la postura de Partido Popular y Ciudadanos, a quienes ha tildado de “irresponsables” por “posicionarse en contra de la memoria democrática”. La diputada popular Elena Vicente Ruiz indicó ayer que su partido concibe la cruz como “símbolo de paz y concordia, no de confrontación” e incidió en que no representa “una exaltación del franquismo” porque no recoge ninguna alusión a la dictadura.

La retirada de la cruz de los caídos sigue a las “muchas acciones llevadas a cabo por parte de este gobierno” y que “son necesarias en nuestra sociedad y en nuestro pueblo para tener un futuro de paz y para pasar página de una manera adecuada a una de las épocas más grises de nuestra historia”, ha puntualizado por su parte el primer teniente de alcalde. En ese sentido, Llorente ha recordado que el municipio ha retirado los tres escudos franquistas que había y que ya no queda “ninguna mención de Franco como hijo honorífico en el municipio”.