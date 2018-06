La extradición de Puigdemont y el nuevo gobierno de Cataluña, última hora en directo

EL PAÍS

Manuel Valls dice que aún no ha decidido si se presenta a la alcaldía de Barcelona. El ex primer ministro francés Manuel Valls declaró este miércoles que aún no ha decidido si va a ser candidato a la alcaldía de Barcelona en 2019, pero que sigue mirando el asunto "de cerca, con mucho interés". "No he tomado una decisión", declaró Valls a la radio pública francesa France Inter, subrayando que se trata de "una decisión política y personal muy importante". "Y también porque respeto mucho a los barceloneses y sobre todo, permítame decirlo de pasada, porque amo por encima de todo a Francia", agregó Valls, que en 2017 abandonó el Partido Socialista francés. "Pero miro todo esto de cerca y me doy algunas semanas, algunos meses para tomar una decisión", aclaró el ex primer ministro francés, hoy diputado nacional "emparentado" con el partido La República en Marcha, del presidente Emmanuel Macron. (Afp)