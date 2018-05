Quim Torra y el nuevo Gobierno de Cataluña, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Aragonès (ERC) insta a publicar decreto del Govern porque es "un acto debido". El adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, ha instado este jueves al Gobierno a publicar el decreto de nombramiento del nuevo Govern de la Generalitat porque "es un acto debido" y "los nombramientos son plenamente legales", al margen del hecho de si los consellers pueden tomar posesión o no. En declaraciones a RAC1 recogidas por Efe, el dirigente de ERC y actual secretario general de Economía de la Generalitat ha apuntado que "la publicación de un decreto es un acto debido y el Diario Oficial de la Generalitat no se dedica a mirar la legalidad de lo que publica, por lo que el Gobierno español tendría que publicarlo". "Después se puede discutir la toma de posesión para ver si es correcta o no, pero la publicación del decreto no debería tener problemas", ha añadido, ya que "los nombramiento de los consellers son plenamente legales".