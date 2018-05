Quim Torra y el nuevo Gobierno de Cataluña, últimas noticias en directo

EL PAÍS

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha afirmado que es "responsabilidad de todos" encontrar una solución a la crisis institucional de Cataluña y "volver a enamorar a todos los catalanes del proyecto español", que "es un gran proyecto". "Creo que es una cuestión de trabajar juntos para encontrar esa manera de volver a atraer a todos los catalanes al proyecto de España", ha indicado durante una entrevista en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser la primera ejecutiva de Santander, para quien "hay más cosas que unen que que separan". Para la presidenta de Santander, en Europa "hay que eliminar el riesgo soberano" y "sacarlo de la ecuación", algo que "solo se consigue compartiendo el riesgo en toda Europa, mutualizando la deuda". No obstante, ha explicado que esto "también exige responsabilidad por parte de los países". "Lo que no podemos luego es no hacer lo comprometido, no seguir con las reformas. Hay que seguir profundizando en las reformas, que han sido casi todas ellas muy positivas", ha señalado Botín. (OTR/PRESS)