Quim Torra y el nuevo Gobierno de Cataluña, últimas noticias en directo

"Me gustaría destacar que, sin duda alguna, los primeros días de la investidura del señor Torra han determinado que las propuestas que ha venido haciendo suponen una confrontación permanente y, por tanto, esa voluntad de diálogo de la que hablaba desde el primer momento no era sincera", ha afirmado este lunes el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. "Las propuestas que ha venido haciendo son unas propuestas en las que plantea la confrontación, y está demostrando de manera clara y evidente que no quiere resolver de entrada los problemas que tienen los catalanes ni atender a las necesidades que tienen que cubrir desde la Generalitat. Llamo a la coherencia y a la sensatez y a que se nombre a personas que no tengan ningún tipo de tacha desde el punto de vista legal o judicial", ha añadido.