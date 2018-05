Quim Torra y el nuevo Gobierno de Cataluña, últimas noticias en directo

EL PAÍS

El auto del TSJC que no vio "ilícito penal" en la fórmula de toma de posesión constató que el fiscal ya pedía archivar el procedimiento alegando que los hechos no tenían relevancia penal. El TSJC apuntó en su auto que el Estatut y el Reglamento del Parlament no prevén fórmulas concretas, por lo que la fórmula "queda dentro del ámbito exclusivo de la actividad parlamentaria (del President del Parlament, de la Cámara y/o del propio designado)". Añadió que el Estatut y la Ley de Presidencia catalana "no establecen siquiera que los miembros del Govern de la Generalitat, al ser nombrados, deban jurar o prometer sus cargos, ni, por ende, deban emplear fórmula alguna de juramento o promesa", y la fórmula depende del Govern, por lo que el TSJC no ve relevancia penal en no citar la Constitución, el Estatut o al Rey. El auto consideró que la supuesta nulidad administrativa de esos actos de promesa, a los que apuntaba la denuncia, no competía resolverla a la Sala Penal del TSJC, sino que el procedimiento procedería en todo caso a la jurisdicción contencioso-administrativa, y en caso de nulidad "sólo podría afectar a la validez del acto en sí, pero nunca daría lugar a la configuración de un ilícito penal". (EP)