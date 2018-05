Cataluña y la investidura de Quim Torra, últimas noticias en directo

EL PAÍS

"No sabemos si usted será el presidente de su gobierno o un presidente de un gobierno del que ya han elegido los consejeros y consejeras", dice Xavier Domènech. Que añade que esto viene de antes: "A Puigdemont, los consejeros se los eligió Mas". "Ustedes ya han hablado de los cargos, de los nombres, ¿pero han hablado de cuál es la estrategia para sacar al país de esta situación? Creo que no", añade. "Por no saber, no sabemos si estamos eligiendo a un presidente para una legislatura, o a un presidente provisional. Usted dice que será provisional, y lo dice incluso antes de ser investido. Por favor, díganos por qué y por cuánto tiempo. Creo que no tenemos que esperar a una nueva entrevista de Carles Puigdemont para saberlo", continúa.