Cataluña y la investidura de Quim Torra, últimas noticias en directo

"Desde que llegué al Gobierno no me he movidio y a veces las decisiones más difíciles consisten en no moverse", ha señalado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que pide a todos que "seamos conscientes de que con la ley no se juega", un principio que aplica tanto a la banda terrorista ETA como al proceso independentista en Cataluña.