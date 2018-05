Cataluña y la investidura, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Elsa Artadi, portavoz de JxCat, sobre la búsqueda de consenso en toro a un nombre alternativo: "Con ERC el acuerdo sigue en vigor: ellos presentaban al presidente del Parlament y JxCat proponíamos al presidente de la Generalitat. Ayer por la noche me reuní con ellos y así me lo confirmaron cuando les expliqué lo que había pasado en Berlín". "La alternativa a Puigdemont no está tomada, o sea, que aún no está decidio el nombre que Puigdemoint decidirá para la investidura". "La decisión corresponde al presidente [Puigdemont], que es posible que interiormente ya lo tenga decidido". "El elegido/a no será una persona marioneta de Carles Puigdemont".