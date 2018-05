El PSOE y los vecinos piden parar las obras del palacio del Capricho

El Consistorio ha puesto en marcha las obras para convertir este edificio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) —como el jardín histórico— en un museo con imágenes virtuales que recree la vida de su impulsora, María Josefa Pimentel (1752-1834), duquesa de Osuna en la Ilustración. Sin embargo, para llevarlo a cabo está realizando unas obras que no contentan a todo el mundo. “El capricho de la duquesa de Osuna va a ser desmantelado por el capricho de la alcaldesa”, critica Mercedes González, portavoz del PSOE en la Junta de Barajas. En su opinión, Carmena se ha empeñado en poner en marcha este proyecto “con un secretismo absoluto y sin contar con la participación vecinal”.

Según los vecinos, estos trabajos han supuesto eliminar muros y elementos primigenios. “La Comisión Local de Patrimonio [dependiente de la Comunidad] ha autorizado demoler muros interiores sosteniendo que no son originales, pero tenemos documentado que son muros estructurales, e incluso algunos forman parte de la casona del XVI que sirvió de base al palacio”, explica José Luis Rayos, arquitecto y miembro de Amigos del Jardín El Capricho, que desde 2010 defiende este jardín histórico. “Además, los sótanos todavía mantienen una galería de escape de la Guerra Civil y aljibes del XVIII que van a quedar condenados. Hemos intentado que el proyecto se adaptara a lo existente y que no se demoliera nada, pero no ha sido posible”, denuncia Rayos.

Por eso, el PSOE presentará el miércoles en el pleno de Barajas una iniciativa para “instar al Área de Gobierno de Cultura a la paralización temporal de las obras en el Palacio del Capricho en tanto no se ratifique y justifique por parte de la Comisión Local de Patrimonio y la Comisión para la Protección del Patrimonio [...] que el proyecto definitivo y las obras previstas se adecuan estrictamente a todas las determinaciones a la normativa urbanística”. La concejal del PSOE Mar Espinar adelanta que llevará esta petición a la comisión de cultura municipal. “No tenemos claro que las obras tengan todos los vistos buenos de Patrimonio, así que exigimos todos los informes. Además, el Ayuntamiento ha optado por un proyecto alejado de lo que pedían los vecinos”, dice Espinar.