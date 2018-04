Cataluña y la investidura, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Esquerra Republicana (ERC) y el PDeCAT han evitado este martes criticar al PNV por su decisión de no presentar enmienda de totalidad contra los Presupuestos Generales para 2018 del Gobierno de Mariano Rajoy y han valorado que haya condicionado la posible negociación del proyecto al levantamiento del artículo 155 que mantiene intervenida la autonomía en Cataluña. En declaraciones en el Congreso, el portavoz de ERC, Joan Tardà, no ha querido comentar la decisión del PNV de no presentar enmienda de totalidad para el debate de esta semana, que decidirá el futuro de los Presupuestos, y se ha limitado a agradecer a los nacionalistas vascos que hayan puesto el fin del 155 como condición para hablar de las cuentas del Gobierno. "Agradecemos que el PNV haya puesto como condición que no aprobará los Presupuestos si no se levanta el 155. Se puede ser de todo, menos desagradecido", ha comentado, añadiendo que "ojalá" los socialistas hubieran mantenido la misma actitud que el PNV. El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha dicho respetar las decisiones del PNV, y también la renuncia a la enmienda a la totalidad, y ha agradecido el apoyo que los nacionalistas vascos han prestado públicamente en los últimos meses y años a los soberanistas catalanes. (EP)