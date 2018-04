Cataluña y los CDR, últimas noticias en directo

EL PAÍS

La líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, ha afirmado este jueves que son los jueces que investigan el 1-O "y no Junqueras ni Montoro" los que deben decir si hubo o no malversación de fondos públicos en la celebración de la consulta. Lo ha declarado al visitar las instalaciones de los Juegos del Mediterráneo en Tarragona, al preguntársele por las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al decir que no se destinó dinero público al 1-O. "Montoro debe dar explicaciones en el Congreso porque es evidente que hay pruebas de que sí ha podido haber un delito de malversación, y no sabemos si ha salido tan rápido a decir eso para tapar algún problema de gestión" del Gobierno central, ha añadido. Sobre la posibilidad de que el 1-O se pagara con subvenciones públicas a JxCat, ha pedido investigar hasta el final: "Malversación no es solo el uso dinero público, sino también de instalaciones públicas y de funcionarios".