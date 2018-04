Cataluña y Puigdemont, últimas noticias en directo

EL PAÍS

El expresidente catalán Carles Puigdemont, en un tuit: "No respetan el resultado de las elecciones. No respetan la mayoría parlamentaria. No respetan a Naciones Unidas. El daño a la democracia es inmenso. No permitiremos que sigan pisando derechos ni doblegando la democracia".

