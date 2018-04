Cataluña y Puigdemont, últimas noticias en directo

EL PAÍS

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha rechazado este sábado fomentar el "historial de tensión" con Alemania tras la decisión judicial en ese país sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont, y ha insistido en la necesidad de "despolitizar" este asunto. Dastis ha hecho esas consideraciones a su llegada a la Convención Nacional del PP en Sevilla. El titular de Exteriores ha subrayado que el interés del Gobierno español es "despolitizar" esta cuestión y, por tanto, no van a seguir alimentando ningún tipo de "historial de tensión". "Es un diálogo entre jueces y en eso lo vamos a dejar", ha recalcado. Al plantearle si está de acuerdo con el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, quien ayer consideró que quizá el Tratado de Schengen no tenga sentido con decisiones judiciales de este tipo, ha respondido: "Esa es una cuestión que no me planteo". (EFE)