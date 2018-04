Cataluña y Puigdemont, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Josep Costa, sobre evitar nuevas elecciones: "No puedo garantizar nada"

El vicepresidente del Parlament, Josep Costa (Junts per Catalunya), ha dicho que no puede descartar que se repitan las elecciones al Parlament si no se puede investir a un presidente de la Generalitat: "Las interferencias del Estado y el boicot activo del poder judicial son tan graves que no puedo garantizar nada".

"Estamos en manos de un Estado absolutamente autoritario y arbitrario", ha asegurado en declaraciones a Catalunya Ràdio minutos antes de la reunión de la Mesa del Parlament previa al pleno previsto para las 10.00. (EP)