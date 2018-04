De Andrés advierte al PNV de que sin presupuestos habrá retrasos en las inversiones

El PNV está en boca de todos. Su negativa a aprobar los Preupuestos Generales para 2018 mientras la autonomía catalana siga intervenida está provocando una reacción en cadena. Mientras el Gobierno central le recuerda que está en manos de los propìos catalanes recuperar su autonomía, los partidos de la oposición le recriminan que no tome esa decisión por los propios contenidos de las cuentas. Este miércoles le ha tocado al delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés.

Otras inversiones Del conjunto de inversiones previstas en los ferrocarriles, un total de 350,7 millones, la mayoría van a ir a la "Y" vasca y además a través del Cupo se han previsto otros 168 millones de euros para la alta velocidad. Aunque Fomento es el ministerio que aglutina la mayor parte de inversiones, el proyecto también incluye acciones en otras áreas, como los 24,7 millones para el Centro Penitenciario Norte III en Zubieta, Gipuzkoa; los 11,2 millones de euros para el Centro de Espalación de Bilbao, y 1,6 millones para finalizar el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, que, según ha dicho De Andrés, espera que esté acabado para otoño. Otras acciones previstas tienen que ver con mejoras en el litoral vasco donde se han presupuestado obras por 5,29 millones y las restauraciones de la torre de la catedral del Buen Pastor en San Sebastián (835.776 euros) y de la portada de la de Santa María en Vitoria (326.569 euros).

El máximo representante del Gobierno central en Euskadi ha afirmado que el PNV no debe "bloquear" la "oportunidad" de empleo y generación de riqueza que suponen para Euskadi las inversiones recogidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y ha advertido de que en caso de no aprobarlas podría haber retrasos. Las cuentas contienen unas inversiones en Euskadi de 509 millones de euros, un 32 % más que en 2017.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy necesita los cinco escaños del PNV en el Congreso para sacar adelante los presupuestos. De Andrés ha reconocido que si finalmente vota en contra, "las inversiones previstas se verían, si no paralizadas, al menos sí retrasadas, ya que la falta de presupuestos genera inestabilidad y las obras no irían al mismo ritmo". A Javier de Andrés también le gustaría que la cuestión en Cataluña se resolviera cuanto antes de la votación definitiva de los presupuestos, pero ha pedido al PNV que en caso contrario "no lo bloquee". El delegado ha dicho que el PNV "no se puede quedar al margen" y "mucho menos bloquear" el "impulso" que suponen esas cuentas para Euskadi y para el conjunto de España.

Según ha dicho, cada millón de euros supone la generación de 14 empleos por lo que con la inversión prevista en Euskadi se estaría por encima de los 7.000 puestos de trabajo. "Tiene que haber un acuerdo político" que haga viable este presupuesto, ha insisto De Andrés. Los 509 millones para Euskadi "son sólo" la cantidad prevista para 2018 en inversiones reales, ha precisado tras alcarar que en el proyecto existe también "muchísimo dinero" comprometido para otros años.

Ha indicado que la mayor inversión recogida corresponde al Ministerio de Fomento, que prevé acciones por un monto total de 442,97 millones, un aumento del 37,1 % con respecto a 2017, la mayor parte destinada a las obras del tren de alta velocidad (299,4 millones), que el Gobierno se ha comprometido a que esté finalizado para 2023. Otro área importante son los puertos, donde se prevé un monto de 64,8 millones, de los que 49,2 millones irán a obras en el de Bilbao y 15,5 millones al de Pasaia (Gipuzkoa).

Los aeropuertos vascos recibirán 26,9 millones, de los que 17,9 irán al de Loiu, 6,8 millones al de Vitoria y 2,11 millones al de Hondarribia.