La preinscripción escolar arranca en Cataluña sin casilla lingüística

La preinscripción escolar de las enseñanzas obligatorias arrancará el próximo 13 de abril en Cataluña sin más cambios significativos que un ligero retraso en el calendario con respecto al año pasado. Ni rastro de la controvertida casilla lingüística que había anunciado —y luego matizado— el Gobierno central para que las familias pudiesen elegir el castellano como lengua vehicular para estudiar en los colegios catalanes. La resolución publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) sobre las normas de preinscripción y matrícula del alumnado catalán no contempla ninguna variación en el punto lingüístico: el catalán seguirá siendo la lengua vehicular en la escuela en Cataluña.

El plan del Ejecutivo central de articular un mecanismo para garantizar que los estudiantes puedan recibir, tal y como dictan varias sentencias judiciales, el 25% de las clases en castellano, se ha quedado en agua de borrajas. Con la aplicación del artículo 155 de la Constitución como telón de fondo, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró el pasado febrero que el Gobierno garantizaría el derecho de los padres a elegir la lengua en la que quieren que se enseñe a sus hijos, aunque no explicó cómo se articularía ese sistema de elección. En Cataluña, la lengua vehicular en la enseñanza pública es el catalán y se imparte en castellano la asignatura de Lengua Castellana (dos horas semanales en primaria, tres en secundaria y dos en bachillerato).

Colectivos como Sociedad Civil Catalana o el sindicato AMES —sin representación sindical en la escuela catalana— pidieron incluir en la preinscripción una casilla para elegir el castellano o el catalán como lengua vehicular. Méndez de Vigo rechazó en un primer momento hablar de una casilla lingüística, pero la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, aseguró que iba "a existir esa casilla para devolver un derecho a los padres". El Ministerio de Educación, no obstante, la corrigió apenas dos horas después de esas declaraciones pero el anuncio de una intervención en el modelo lingüístico de la escuela catalana suscitó el rechazo de la comunidad educativa en bloque.

La resolución publicada este miércoles en el DOGC zanja finalmente las dudas acerca del tema lingüístico y, aunque no se ha publicado aún la hoja de preinscripción, el documento no recoge la inclusión de ninguna casilla u otro elemento para elegir la lengua vehicular en la escuela. "No hay nada nuevo del tema lingüístico", explica una portavoz del Departamento de Enseñanza. Lo único que se preguntaba sobre la lengua en la hoja de preinscripción de los niños que se escolarizan por primera vez y que, previsiblemente volverá a aparecer en la solicitud de este año, es cuál es la lengua materna de los menores.

Medidas inconstitucionales

En estos meses desde el anuncio de Méndez de Vigo, el Tribunal Constitucional también ha resuelto dos sentencias favorables a la Generalitat en el tema lingüístico. El alto tribunal ha tumbado los artículos de la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa) para garantizar la enseñanza en castellano en Cataluña. El plan de la LOMCE, desplegado en un Real Decreto que el Constitucional también ha anulado, pasaba por obligar a la Generalitat a abonar ayudas de unos 6.000 euros (un importe máximo equivalente al coste de una plaza en un centro público) a las familias que lo solicitasen para matricular a sus hijos en centros privados donde se asegurase el uso del castellano como lengua vehicular.

El Tribunal Constitucional ha dictado dos sentencias favorables a la Generalitat al entender que el Gobierno central estaba invadiendo las atribuciones del Ejecutivo catalán en materia de enseñanza. Según los datos facilitados por el Departamento de Enseñanza de la Generalitat, el Ministerio de Educación abrió 154 expedientes de solicitud de estas ayudas durante los tres cursos que estuvo en vigencia —2014-2017— y se estimaron 50 de ellas.