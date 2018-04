Cataluña y Puigdemont, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Cientos de personas han pedido este domingo en Berlín la libertad del expresident catalán Carles Puigdemont, detenido en Alemania la semana pasada a la espera de una decisión sobre su extradición a España., informa AFP. Protegidos con paraguas, los manifestantes marcharon desde la puerta de Brandenburgo hasta el ministerio de Justicia con pancartas que rezaban Free Puigdemont and the Catalan political prisoners (Libertad para Puigdemont y los prisioneros políticos catalanes) y Spain is not a democracy (España no es una democracia).