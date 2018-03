Cataluña y Puigdemont, últimas noticias en directo

El complejo tablero político catalán sigue sin encontrar la pieza capaz de romper el bloqueo actual, marcado por la delicada situación judicial de los líderes independentistas. Si la propuesta de un Gobierno técnico y transversal de izquierdas, lanzada por el líder de En Comú-Podem, Xavier Domènech, se ha topado con el rechazo de ERC y Junts per Catalunya, tampoco el PSOE está dispuesto a explorar fórmulas que lleven a un independentista a la presidencia. El independentismo insiste en las movilizaciones en la calle para forzar una mediación internacional que obligue al Gobierno central a sentarse en la mesa. Además, este sábado el expresident Carles Puigdemont ha escrito en su cuenta de Twitter: "Que todo el mundo lo tenga claro: no claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de quienes han perdido en las urnas ni ante la arbitrariedad de quienes están dispuestos a pagar el precio de abandonar el estado de derecho y la justicia por 'la unidad de la patria".