El pleno de Cataluña a favor de Puigdemont, últimas noticias en directo

Forcadell pide archivar su causa porque la declaración de independencia no tenía efectos. La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha presentado este martes un recurso contra el auto de procesamiento dictado por el Tribunal Supremo en el que, entre otros motivos, alega que el delito de rebelión que se le imputa es "inexistente" porque no hubo violencia y porque la declaración de independencia no tenía efectos y solo buscaba la negociación. En el recurso de reforma, recogido por Europa Press, defiende que la declaración de independencia aprobada por el Parlament el 27 de octubre del pasado año no tenía "efecto jurídico alguno", además de que la votación se produjo sin ningún alzamiento público ni violento. Además, Forcadell añade que la parte de la resolución referente a la república no llegó a votarse, ya que estaba en la parte declarativa de la resolución —que no se vota--, y sentencia que "su finalidad era, exclusivamente y en todo momento, conseguir una vía de negociación con el Gobierno central".