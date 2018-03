Cataluña y la detención de Puigdemont, últimas noticias en directo

EL PAÍS

Sànchez llama al soberanismo a la calma: "No os alejéis de la no violencia". El número dos de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, que permanece en prisión preventiva, ha hecho este lunes un llamamiento al soberanismo a mantener la calma en la calle y evitar incidentes como los de ayer domingo: "No os alejéis de la no violencia y del civismo que nos han hecho tan fuertes". En un manuscrito que ha hecho llegar desde la cárcel, Sànchez se refiere a los incidentes entre manifestantes independentistas y los Mossos d'Esquadra en las movilizaciones de ayer a raíz de la detención en Alemania de Carles Puigdemont, ha informado Efe.

Sànchez ha destacado la "movilización masiva" promovida por la ANC y Òmnium Cultural en Barcelona, que "lamentablemente" quedó "parcialmente tapada por los incidentes ocurridos en los alrededores de la Delegación del Gobierno español en Barcelona", en otra concentración, convocada por los Comités de Defensa de la República. Aunque ha dicho "entender y compartir el dolor y la indignación" de muchos ciudadanos por los últimos encarcelamientos de dirigentes soberanistas, ha advertido de que "no hay justificación para ningún altercado, ni moral ni política". "No conduzcáis vuestro dolor hacia actos que justifican el relato de la represión", ha remarcado Sànchez, convencido de que "no hay primavera posible detrás de las llamas de ningún contenedor". "El árbol de la libertad no florecerá si lo regamos con amenazas e insultos hacia jueces y adversarios políticos", ha añadido.