Cataluña y la detención de Puigdemont, últimas noticias en directo

Maduro: "Es una vergüenza lo que ocurre en Cataluña"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó este sábado como una "vergüenza" que cinco líderes independentistas de Cataluña hayan sido enviados a prisión preventiva el viernes por la justicia española.

"Qué vergüenza lo que está pasando en España. Presos políticos catalanes solo por sus ideas. Más allá de que se esté de acuerdo o no con esas ideas (...), es una vergüenza que los persigan y los metan tras las rejas", dijo Maduro durante un acto en el palacio presidencial de Miraflores.

"No opino sobre el tema de la independencia [de Cataluña]. No me meto en los asuntos internos de España, pero realmente me indigna que persigan a la gente por sus ideas", agregó el mandatario. (AFP)