Cataluña y la investidura de Turull, últimas noticias en directo

"He sido encarcelado por haber sido leal al mandato de los que me escogieron como representante del pueblo de Cataluña, al presidente, al Gobierno y al Parlamento. Por favor, dediquemos todas las energías a defender pacíficamente la decmoracia y la dignidad de Cataluña. Tengo toda la confianza y la esperanza en el pueblo de Cataluña. Él no ha fallado nunca y ahora tampoco lo hará. Blanca, Laura, Marta, padres, hermanos y amigos, no os preocupéis por mí. Estoy bien porque estoy convencido de que lo que he hecho no es delito ni he hecho mal alguno. Os quiero. Viva la democracia, viva Cataluña", ha publicado Jordi Turull en su perfil de Twitter tras conocerse la decisión de Llarena.

