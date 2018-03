Cataluña | Últimas noticias de Turull y el Supremo, en directo

EL PAÍS

Inés Arrimadas, líder de la oposición, ha recriminado a Jordi Turull que con su discurso de investidura ha sido capaz de "decepcionar a todo el mundo", en alusión tanto a los independentistas por no haber reivindicado la república y por no haber reconocido tampoco "sus errores" y la realidad de que el procés es una farsa. La líder de Ciudadanos le ha espetado a Turull que su discurso ha sido tan poco "convincente" que no se lo ha creído ni él mismo. "Esto no es un debate de investidura. Estamos aquí con un capítulo más de la novela del procés. Sin su agenda complicada no sería candidato. Adaptan la situación política a la situación judicial que han creado. Usted no está aquí para ser presidente", ha dicho. Informan Àngels Piñol y Pere Ríos.