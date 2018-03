Cataluña y la investidura de Turull, últimas noticias en directo

EL PAÍS

El Partido Popular de Cataluña (PPC) ha afirmado este miércoles que la tramitación de la reforma de la Ley de Presidencia es contraria a las medidas adoptadas por el Gobierno al amparo del 155, no asegura la "neutralidad institucional" del Parlament y no responde al "interés general" por pretender regular una investidura a distancia. El grupo parlamentario popular ha presentado esta mañana un escrito de reconsideración a la Mesa de la cámara catalana contra la admisión a trámite."El contenido de la proposición de ley presentada por el grupo de Junts per Catalunya no deja margen a la interpretación. Es contraria a la Constitución y al Estatut", apunta el PPC. (EFE)