Cataluña y la investidura, últimas noticias en directo

Maria Sanserrich, del PDeCAT, no ha querido avanzar acontecimientos sobre el inminente pacto de investidura que ha anunciado ERC hasta que el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre la excarcelación de Jordi Sánchez. "No nos avanzemos a los hechos", ha dicho la diputada que ha pedido a la CUP un ejercicio de "generosidad" y "responsabilidad" para que sea viable la investidura. "Sin Gobierno no podemos avanzar", ha dicho. Informa Àngels Piñol