Cataluña y la investidura, últimas noticias en directo

EL PAÍS

El exconsejero de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, cree que Cataluña no recuperará las sedes sociales de las empresas que se han trasladado a otras partes de España en los últimos meses, aunque opina que lo “crucial” es ahora “trabajar para que no haya un cambio de sedes operativas”. En una entrevista a Efe, Mas-Colell ha afirmado: “El retorno de la sede fiscal o la social, creo que son pasos que no van atrás. Puede haber algún caso, pero tampoco es lo más fundamental. En Estados Unidos muchas empresas tienen sede fiscal en Delaware y la sede operativa en Nueva York, pero claro, Madrid no es Delaware, quiere ser más que Delaware".