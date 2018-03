El momento político que vive Cataluña es tan excepcional como polisémico. Algunos pueden creer —dentro del capítulo recuperación de las instituciones de esa independencia que duró cuatro días— que el Consejo de la República bruselense de Puigdemont servirá para restañar heridas patrióticas, además de poner en marcha y tutelar un proceso constituyente, aunque sea a distancia y en la esfera de lo privado. Otros en cambio verán en esa operación un objeto tan inútil como las dietas del Sacro Imperio, convocadas para elegir emperador después del siglo XV, cuando éste era designado por sucesión dinástica, sin que príncipes, prelados o cardenales tuvieran nada que decidir.

Los medios de comunicación también permiten diversas lecturas. Se puede ver a TV3 y a Catalunya Ràdio como las emisoras públicas más objetivas de España, regidas por profesionales solventes e indiscutibles. Otros en cambio observan como Esquerra Republicana y Junts per Catalunya se entregan con pasión celtibérica al reparto de cargos en los distintos entes de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales: desde jefaturas de informativos a la dirección. Y nadie se sonroja de que este sea uno de los escollos para lograr un acuerdo de gobierno.

La inmigración brinda otro ejemplo de polisemia. Cataluña es un país de acogida de refugiados políticos y económicos. Muchos están orgullosos de haber participado y organizado la gran manifestación de hace justamente un año para denunciar que el Mediterráneo se ha convertido en un mar de muerte. Otros, como SOS Racismo, echan mano de la memoria y recuerdan que apenas un año antes algunos abanderados de la independencia -ahora presuntamente dispuestos a acoger- se negaban desde sus alcaldías a empadronar a inmigrantes en situación irregular.

Lo mismo sucede en el terreno de la industria de armamento. Muchos pueden sentirse legitimados para abuchear al Gobierno central o al Rey por la venta de armas a países en guerra. Otros, en cambio, también ven que una veintena de empresas con sede en Cataluña fabrican material militar -según el Centre Delàs- y otras compañías tienen jugosos contratos de trabajo para Frontex, o para el Sistema Integral de Vigilancia Exterior, que contribuyen a levantar la Europa fortaleza, explica la periodista Nora Miralles en su investigación publicada por l'Observatori Crític dels Mitjans.

El procesismo se ha revelado como un sistema de creencias que perdona los pecados de sus practicantes. Simplemente con abrazar el bien supremo de la independencia retórica, toda falta desaparece: corrupción, xenofobia o control político de los medios de comunicación… Y no faltan razones que les reafirmen en esta fe. Cuatro de sus dirigentes siguen encarcelados a pesar de haber renunciado ante el juez a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), de reiterar que la república era de fireta y de asegurar que no lo avalan. Las comparecencias ante los tribunales de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Oriol Junqueras y demás imputados -excepto las de la CUP- se han convertido en auténticos autos de fe: a pesar del arrepentimiento, siguen entre rejas. Al juez Llarena no le basta con que acaten la Constitución y que renuncien a la DUI a sus obras y sus pompas, sino que exige -según el auto- constatar que la "posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real". A pesar de que dos de los presos son cargos electos, para la justicia prima la confirmación del "cambio de voluntad" de corazón, sobre el haber sido elegidos democráticamente por sus conciudadanos. El reforzamiento de la fe procesista se completa con esas euroórdenes de detención contra Puigdemont y los ex consejeros ahora en Bélgica: se dilatan o se contraen a voluntad judicial. Por todo ello, entidades como Amnistía Internacional, poco sospechosas de los que algunos medios no dudarían en calificar de "connivencia con el separatismo", consideran desproporcionada e injustificada la prisión preventiva aplicada a los dirigentes independentistas, lo que por otra parte no cesa de retroalimentar su espíritu martirial.

Para acabar con esa dualidad que enfrenta herejía con ortodoxia hay que mover verdades reveladas a ambos lados de la mesa. Es la hora de la política, esa vía que el Gobierno central no se ha tomado la molestia de explorar y que el procesismo ha utilizado retóricamente. Hay que cambiar dinámicas. No es fácil en una Cataluña que tenía prevista una independencia en 18 meses, sin freno ni marcha atrás. Y tampoco con un Gobierno central que exhibe como un trofeo político cada revés judicial al independentismo. Hay que acabar con esas metáforas dogmáticas que consideran delito la blasfemia y ajustada a derecho la concesión de una medalla policial a Nuestra Señora Santísima del Amor.