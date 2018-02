La pasarela mutante

“Todo es muy raro. Ya no soy ni joven ni promesa, pero aquí estamos, como siempre, picando piedra. Y tenemos que seguir”. Si hay alguien tras los muros de este antiguo hospital Sant Pau de Barcelona que sabe de qué va lo de la moda catalana ella es Txell Miras. Y lo sabe porque estuvo antes cuando la moda en Barcelona se apellidaba Gaudí, y porque sigue ahora.

Miras —menuda, vestida de negro, con gafas de pasta grandes y delgados brazos— se agita y me mira con cierta desconfianza. “No te he visto en mi desfile”, lamenta. Pero le brillan los ojos cuando le pregunto por su primera actuación en la pasarela, un desfile colectivo que ella cerró: “Fue la bomba, al día siguiente todo el mundo hablaba de mí y no éramos nadie. Yo era la joven y había grandes firmas como Josep Font, Amaya Arzuaga, Victorio y Lucchino”.

Todo ha cambiado… y mucho. Hoy ya no se bebe champán en minibotellas, se lleva más la cerveza e incluso el red bull (en la sala de prensa hay un bidón lleno de latas). A la pasarela de Antonio Miró ya no acude el reconocido diseñador porque vendió parte de su marca. Al acabar los desfiles ya no se oyen aplausos, todo el mundo está grabando con sus móviles, y la estrella invitada en el primer día de la 080 no es una modelo ni tampoco una firma de moda. Es Dulceida. La busco en Google y así la presentan en una noticia sobre su reciente viaje a Australia: “La influencer, de 27 años, ha volado hasta Sidney para perfeccionar su inglés y, de paso, pasar unos románticos días junto a su esposa, la estudiante de Derecho Alba Paul, de 30. Allí, las dos disfrutaron de la playa y caminaron por la orilla del mar”.

Junto a Dulceida, una decena de influencers —también estaba Laura Escanes— inauguraron la 080 esta semana en Barcelona desfilando para el diseñador Ze García. El máximo responsable de la pasarela, Miquel Rodríguez, explica la decisión: “Entre las 12 influencers, casi tienen 10 millones de seguidores y lo que interesa es que están hablando de moda”.

Hablar de moda, de eso iba antes y eso se busca ahora. La pasarela catalana ha vivido distintos estados. Grandes firmas, reconocidas modelos, apuesta por diseñadores independientes, luego llegaron las marcas comerciales. Momentos buenos, otros bastante malos y, algunos, de gran intensidad política. Fuertes mutaciones y algunas sacudidas con varias fugas de diseñadores a Madrid. Ha sido más una historia de altibajos. Y con una asignatura siempre pendiente: lograr una mayor internacionalización. “¿Qué pasarelas resisten en España? La de Madrid y la de Barcelona, ambas con financiación privada pero, sobre todo, pública. En ninguna de las dos (como tampoco sucede en las internacionales) se concentran compradores profesionales, así que su función ha cambiado y se han convertido en eventos de promoción y generación de notoriedad para las marcas. Las pasarelas son hoy herramientas de comunicación”, explica Pilar Riaño, directora de modaes.es.

Esta edición, me cuenta una de las responsables, tampoco es normal teniendo en cuenta la situación política. Y lo demuestra el banco vacío forrado de amarillo en el desfile de Miriam Ponsa. La diseñadora hizo de su colección un manifiesto político en defensa del derecho a decidir y recurrió a la historia de la Marcha de la Sal de Gandhi para establecer “un paralelismo con la situación que se está viviendo en Cataluña”.

El majestuoso y modernista Sant Pau ha acogido esta semana a un público muy variado, que aprovecha siempre sus jardines para hacerse fotos como si todos fueran modelos. Desde fuera, las cosas parecen cambiadas. Mucha gente en los desfiles, sí; pero pocos famosos de rancio abolengo. Ni rastro ya de Jaime de Marichalar, que era un asiduo, sobre todo a la propuesta de Mango. Quien no falla a la cita es su amiga Nati Abascal.

En cambio, en el backstage, parece que el tiempo se ha detenido. Una cara inconfundible sigue ahí año tras año y ya suma más de 20. Esther García, la directora artística y de casting de ESMA. “Recuerdo una época muy glamurosa con grandes desfiles en distintos puntos de la ciudad, como Toni Miró en la cárcel Modelo, TCN en una nave de Poblenou o Armand Basi en un barco. Ahora también estamos en un espacio que para mí es un sueño, un espacio que permite mostrar la decadencia de la historia con la modernidad de la pasarela”.

Detrás, todo funciona como un perfecto engranaje y ahí está el planchador Carlos Olivares, en una esquina. Trabajando. Casi 13 horas diarias en esta semana de desfiles. “Todos nos jugamos mucho en muy poco rato. Con la plancha tanto puedes arreglar una prenda como destrozarla. En este tiempo me ha pasado de todo, desde arreglar una cremallera rota en tres minutos hasta dejarle mi ropa interior a alguien muy top”. Le imploro para que me diga quién. No quiere. Pero de eso, como casi de todo, fue también hace ya tiempo.