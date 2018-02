ERC pide una investidura efectiva pero sin “consecuencias penales”

Cuatro días ha tardado Esquerra Republicana, después del fracaso de la investidura del futuro president, para empezar a plantear sus condiciones sobre cómo lograr que Carles Puigdemont revalide en el cargo. La secretaría general de la formación, Marta Rovira, ha explicado que no sólo quiere una presidencia "real" y "efectiva", sino también un proceso de elección que no comporte consecuencias penales para los diputados.

En una entrevista en la Agencia Catalana de Notícies (ACN), Marta Rovira ha afirmado que para su partido ambas condiciones son requisitos imprescindibles. "Para nosotros es fundamental que la investidura no implique improvisaciones, que no se haga sin garantías y no implique consecuencias penales para muchísima gente", ha dicho.

En esa línea, la diputada republicana ha dibujado el plan de ERC para lograr que se forme Govern: "Ganar unos cuantos días para conseguir que la investidura sea efectiva es lo que realmente nos garantiza recuperar las instituciones, no malbaratar la mayoría independentista al Parlament y no acabar teniendo efectos judicialmente negativos para muchos diputados".

Roger Torrent, presidente del Parlament, aplazó el martes la sesión de investidura en la que estaba previsto nombrar a Carles Puigdemont presidente de la Generalitat. Torrent argumentó que era para que el expresident pudiera presentar alegaciones así como los servicios jurídicos del Parlament a la decisión del TC de solo dar por valida una investidura presencial de Puigdemont autorizada por el juez. Oriol Junqueras, presidente de ERC, ya planteó hace dos días una presidencia simbólica y otra real.