Puigdemont, Forcadell y la independencia de Cataluña: últimas noticias

Borrell: "Políticamente, sería bueno que los candidatos en las elecciones no estuvieran en prisión preventiva"

El ex ministro socialista y ex presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, ha considerado que "políticamente, sería bueno que las personas que van a ser candidatas en las elecciones de Cataluña no estuvieran en prisión preventiva". "Primero, porque no podrían ejercer bien su función de candidato y segundo, porque podrían tener incluso un plus emocional a su favor", según Borrell, que no obstante ha precisado que "los jueces deben poder decidir sin presiones y hay que respetar sus decisiones".

Borrell, que ha hecho estas declaraciones durante su participación en el Foro Nueva Murcia, se ha alegrado de que "Carme Forcadell sostuviera que la declaración de la república fue pura retórica simbólica y aceptase actuar dentro del orden constitucional, permitiendo al juez del Tribunal Supremo dictar una prisión bajo fianza y no incondicional". (EP)