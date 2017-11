Puigdemont, independencia y huelga en Cataluña: últimas noticias

EL PAÍS

Universidades de Barcelona. El seguimiento de la huelga en las universidades de Barcelona no se conocerá hasta dentro de unas horas. Pero en la Univerisdad AutÒnoma de Barcelona el acceso a las facultades está libre porque los piquetes se han concentrado en cortar la AP7, donde llevan parados desde hace más de una hora y media. En la Universitat de Brcelona, un portavoz confirma que al edificio histórico, donde está Filología, se puede pasar. No así en el campus del Raval, donde hay más piquetes. En la Pompeu Fabra los piquetes han bloqueado las puertas de acceso al campus de Ciutadella y no se puede entrar. Informa Jessica Mouzo.