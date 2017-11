Puigdemont y la independencia de Cataluña: últimas noticias en directo

EL PAÍS

En una entrevista en la Cope, el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha advertido de que "se aplicarán de nuevo automáticamente las mismas medidas" si los vencedores de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre no respetan la legalidad vigente. Para Millo, el proceso soberanista ha llegado a su fin, ya que no ve a la mayoría de catalanes a favor de la República. Ha acusado a los independentistas de "inventar argumentos y recursos para intentar hacer creer que el Estado es represor" y no respeta los Derechos Humanos y ha pedido al presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, que "vuelva, dé la cara y asume su responsabilidad ante la justicia".