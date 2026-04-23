Día del libro 2026: lo que los críticos, periodistas y colaboradores de EL PAÍS recomiendan

Este jueves 23 de abril se celebra el Día del libro y críticos, periodistas y colaboradores de EL PAÍS han seleccionado recientemente 50 lecturas para todos los gustos. El regreso de Julian Barnes o Manuel Longares, las experiencias de Lea Ypi o Marta Jiménez Serrano, ensayos para comprender el desorden del mundo...

En este especial para amantes de los libros se pueden encontrar medio centenar de propuestas divididas por diferentes temáticas. Dentro de Narrativa española y latinoamericana, Berna González Harbour destaca Las jefas, de Esther García Llovet. Noelia Ramírez menciona Era todo el mismo hueco, de Eider Rodríguez, publicado originalmente en euskera, y traducido ahora al castellano y catalán, entre otras propuestas, como Maite, de Fernando Aramburu.

En el apartado de Narrativa Internacional aparecen una decena de autores como John Irving, Simon Chevrier, Marie de Quatrebarbes, Eva Viežnaviec o Kirstin Valdez Quade. El de Vidas reales recoge la propuesta de Emmanuel Carrère, Koljós. Y Mundo Convulso otras como Rey de Reyes, una lectura del periodista Scott Anderson que hace una crónica de la caída del Sah y la revolución iraní y que, según Marc Bassets, ilumina los antecedentes de la guerra actual.

Ensayo, teatro, poesía y cómic completan el elenco de categorías que Babelia ha seleccionado. En este enlace puede encontrar todas las sugerencias por el Día del Libro.

Los lectores de EL PAÍS también han lanzado sus recomendaciones, recogidas por la comunidad de la newsletter Correo Sí Deseado y de la cuenta de Instagram de El País Libros. Una recopilación de libros para sonreír, que hacen mejores los días malos o a los que se vuelve de vez en cuando para sentirse mejor. Sin noticias de Gurb, de Eduardo Mendoza, fue la lectura más recomendada. Descubra el resto, en este enlace.