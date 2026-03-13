Los mejores cómics de marzo: un fontanero solitario, el horror en Corea según un niño demonio y los hermanos Grimm actualizados

El diario del demonio

Park Kun-woong

Traducción de Alba Verea. Tengu Ediciones , 2026. 400 páginas. 35 euros

Al igual que en su anterior obra, se sumerge en un ingrato episodio de la historia de Corea mediante la introducción de elementos fantásticos que le permiten un acercamiento particular, en este caso a través de los dibujos infantiles de un niño demonio, que describen atrocidades a miles de víctimas inocentes y desamparadas, atrapadas en luchas de las que con frecuencia ni eran conscientes. El trazo ingenuo y sencillo potencia el impacto desolador de una historia que aprovecha el cómic para subvertir el relato oficial, dando voz y sentimientos a los muertos enterrados en infinitas fosas. El coreano logra, de nuevo, que el cómic sea herramienta de denuncia de una realidad olvidada.

Mis rollos de cuarentona

Aude Picault

Traducción de Monsterrat Terrones. Garbuix Books , 2026. 128 páginas. 21,95 euros

A través de pequeñas instantáneas de la cotidianeidad de una mujer en los cuarenta que podría ser la propia autora, Picault compone una feroz denuncia de esa múltiple jornada de numerosas mujeres y en la que deben ser excelentes como profesionales, madres, amas de casa y amantes, sin que nadie se detenga en esa ansiedad que el patrón patriarcal sigue imponiendo, en ese cansancio crónico causado por un estilo de vida tan insostenible como patético. El humor de la autora actúa como eficaz escalpelo para lanzar un mensaje subversivo y necesario, que pone en tela de juicio una conciliación que aparece como imposible frente a la invisibilidad social del problema.

Fontanero solitario

Niall Breen

Traducción de Andrés Magán. Apa Apa Cómic , 2026. 112 páginas. 17,95 euros

La apariencia sencilla y naif del trazo de Breen, la inspiración en el clásico videojuego de 8 bits no puede ocultar la profundidad de un mensaje que recupera el valor de la amistad, del apoyo y del respeto en una sociedad que vive acelerada, perdidos en ese vacío de la monotonía de la productividad constante que nos lleva a descubrir con desilusión que aquello a lo que aspiramos un día no se ha hecho realidad y puede que nunca lo haga. Volcados sin parar en lo laboral, culpables si nos detenemos a explorar nuestros sentimientos, pero abriendo paso a esa esperanza que representa la mano tendida de una persona amiga.

Los maravillosos cuentos de los 7 osos

Émile Bravo

Traducción de Daniel Cortés. Hachette Héroes , 2026. 144 páginas. 17,95 euros

Una mirada irreverente a los cuentos clásicos que sabe actualizar su discurso para un lector del siglo XXI, con un abanico de referencias culturales con las que Bravo dialoga y en ocasiones, subvierte en virtud del humor y los valores contemporáneos. A partir de los ositos del cuento, Bravo acude a todo el repertorio clásico de los Grimm para pervertir el relato inyectándole actualidad y presente, pero sin tocar la esencia de los cuentos, buscando la necesaria formación desde pequeños de una lectura crítica con el humor más provocador, que obliga también al adulto a disfrutar reflexionando. Bravo demuestra, al igual que ya hizo con un personaje como Spirou, su magistral capacidad para reescribir los clásicos.

Saturnia

Alberto Martín Curto

Andana gráfica , 2025. 152 páginas. 21,90 euros

Retrato de una España profunda real desde una atmósfera onírica, que recupera esa sociedad intolerante que oprime y castiga la desviación del único modelo considerado correcto. Martín Curto describe el miedo de una madre soltera a perder a sus hijas y su decisión de mantenerlos escondidos en una casa que se convierte en prisión, pero también en universo de fantasía privada y seguridad que las aísla de esa realidad donde solo la noche, hermosamente simbolizada por el manto que viste la protagonista, puede proporcionar un espacio donde poder ser libres, sin imposiciones sociales que señalen la diferencia como un estigma.