Milei se fotografía a bordo del portaaviones USS Nimitz y fortalece su alianza militar con Trump

Javier Milei aterrizó este jueves en el portaaviones a propulsión nuclear más grande de Estados Unidos, el USS Nimitz (CVN 68), que se encuentra en el Mar Argentino luego de haber cruzado desde el Pacífico por el Estrecho de Magallanes. La actividad se suma a la visita al país del jefe del Comando de Operaciones Especiales Sur, Mark A. Schafer, y constituye una muestra más del alineamiento total con el norte del presidente libertario, que ya ha dejado muy atrás la apuesta por la multipolaridad que dominó la agenda geopolítica argentina hasta su llegada.

El presidente fue invitado a embarcar en la nave por el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, como una manera de reforzar la alianza política, económica y militar entre los líderes de ambos países. A Milei, la excursión le sirve además como una postal para recuperar algo de épica, luego de semanas en las que la agenda local estuvo centrada en las denuncias de corrupción que lo rodean. Ayer mismo el presidente asistió al Congreso para acompañar en su exposición reglamentaria al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asediado por revelaciones periodísticas que muestran que mantiene un nivel de vida que sería inconsistente con su nivel de ingresos.

El traslado del mandatario a la cubierta del portaaviones se realizó en la aeronave estadounidense Grumman C-2 Greyhound. Apenas descendido, Milei se fotografió junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller argentino, Pablo Quirno, y el embajador Lamelas. Todos ellos con los pulgares en alto, el sello presidencial. También participó de la comitiva el teniente Carlos Presti, ministro de Defensa, y el director de Realización Audiovisual, Santiago Oria, el cineasta personal del presidente.

El embajador Lamelas se refirió al USS Nimitz como “una plataforma para mostrar la férrea asociación entre Estados Unidos y Argentina” y habló de una nueva era de la relación bilateral, que considera que ha avanzado “más allá de la mera cooperación hacia una alineación estratégica profunda, capaz de enfrentar de lleno los desafíos del siglo XXI”.

El portaaviones Nimitz está recorriendo la región con el ejercicio militar llamado Southern Seas 2026, que en Argentina tomó forma bajo el nombre de Passex. Se trata de un ejercicio conjunto entre las fuerzas de ambos países, que —del mismo modo que ejercicios previos— fue aprobado por decreto presidencial y no por el Congreso.

Esta actividad está organizada por el Comando Sur de Estados Unidos y la Embajada estadounidense, junto a la Armada Argentina. Oficialmente, el objetivo es mejorar la capacidad, aumentar la interoperabilidad y fortalecer las asociaciones marítimas entre ambas fuerzas.

Los ejercicios militares que se realizan incluyen operaciones de búsqueda y rescate, defensa aérea con aviones F-18 y tácticas navales en columna frente a las costas argentinas de Mar del Plata y Necochea, alrededor de 500 kilómetros al sur de Buenos Aires. A estos ejercicios se suma la operación Daga Atlántica, que las Fuerzas Especiales de Estados Unidos realizan con sus pares argentinos en tres unidades ubicadas en distintos puntos del territorio.

“Nuestros países son más fuertes cuando trabajamos juntos. La visita del contraalmirante Shafer reafirma el valor de la relación entre nuestras fuerzas de operaciones especiales y continúa fortaleciendo la cooperación en defensa entre Estados Unidos y la Argentina. Una Argentina más fuerte hace a toda la región más segura”, expresó el embajador estadounidense en su perfil de X. En la Embajada no informaron si está prevista una reunión de Schafer con Milei.

En junio de 2024 el entonces ministro de Defensa Luis Petri ya había participado de ejercicios conjuntos con Estados Unidos en un portaaviones —el USS George Washington— ubicado sobre el Mar Argentino. En esa ocasión, el presidente no había sido parte por estar de visita oficial, justamente, en Estados Unidos, el país al que más ha viajado a lo largo de su gestión. La última vez, en marzo pasado, para participar del encuentro bautizado Escudo de América.

Estados Unidos ha explicitado su propósito de enfrentar y contener el avance de China en Latinoamérica. Desde que el mandatario argentino dio un giro a la política exterior argentina, la potencia norteamericana se ha mostrado especialmente interesada en Ushuaia, considerada la puerta de entrada de Argentina a la Antártida. En 2024, esta ciudad situada 3.000 kilómetros al sur de Buenos Aires recibió la visita de la entonces jefa del Comando Sur estadounidense Laura Richardson; en mayo de 2025, la de su sucesor, Alvin Holsey. Milei intervino el estratégico puerto de la ciudad a comienzos de este año y unos días después aterrizó en un vuelo militar estadounidense una comitiva de 23 personas, entre las que figuraban integrantes del comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes del país americano.