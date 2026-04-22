Detenido en Buenos Aires uno de los acusados por el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay

En un operativo liderado por Interpol, este martes fue detenido en Buenos Aires el colombiano Brayan Ferney Cruz Castillo, uno de los acusados por el atentado contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado el 7 de junio de 2025.

El detenido, que se encontraba prófugo y con pedido de captura internacional, es señalado de ser uno de los responsables logísticos del crimen que llevó a una parálisis temporal de la actividad electoral en el país andino. Quedó a disposición de la justicia federal de Argentina, a la espera del eventual proceso de extradición a Colombia.

La investigación en Argentina estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de la provincia de Corrientes, en el este del país. A partir de información oficial enviada por autoridades colombianas a través de la Gendarmería Nacional, desde marzo se investigaba el posible ingreso en Argentina de Cruz Castillo.

En el marco de la pesquisa, la Dirección Nacional de Migraciones comunicó que el imputado registraba un trámite en curso y confirmó que se encontraba en situación irregular en el país. De hecho, tenía una orden de expulsión vigente, debido a que había sido detenido en Buenos Aires en una causa por robo, aunque luego había sido liberado. Cruz Castillo fue citado este martes a los tribunales porteños porque había aceptado un juicio abreviado en el expediente por robo. Y allí fue nuevamente detenido, ahora acusado del asesinato de Uribe Turbay.

El proceso por el asesinato que conmocionó a Colombia suma tres condenas, contra miembros de la red criminal local de Bogotá que realizó el ataque. La Fiscalía colombiana mantiene la hipótesis de que, detrás de ese grupo operativo al que pertenecería Cruz Castillo, estuvo la llamada Segunda Marquetalia, el grupo disidente de las extintas FARC que lidera alias Iván Márquez. Según esa teoría, el antiguo comandante de las FARC, que retomó las armas tras firmar el Acuerdo de paz de 2016, buscaría desestabilizar a un país que gobierna la izquierda por primera vez en décadas, pero en el que el narcotráfico y otras economías ilegales siguen siendo un botín jugoso para distintos grupos armados.

Cruz Castillo había aparecido ya en revelaciones judiciales sobre el caso en Colombia. Según varios medios locales, su nombre había sido reseñado por las autoridades con varias funciones en el operativo criminal. Bajo las órdenes de Simeón Pérez Marroquín, conocido como El Viejo y quien tenía el contacto con la Segunda Marquetalia, Brayan hizo seguimientos a Uribe Turbay para conocer sus rutinas y su esquema de seguridad. Cruz era pareja de Katherine Andrea Martínez, conocida como Gabriela, quien transportó el arma con la que un menor de edad asesinó a Uribe Turbay. Martínez, quien intentó huir al selvático departamento del Caquetá antes de ser capturada, aceptó su responsabilidad. Un juez la condenó a 21 años de prisión en febrero pasado.

También han sido condenados Carlos Mora, alias El Veneco, quien transportó a Martínez hasta el lugar del atentado, y el socario adolescente, quien fue herido cuando trataba de escapar tras balear al político de derechas, y fue rápidamente procesado por la justicia colombiana.