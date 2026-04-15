El FMI aprueba la segunda revisión del acuerdo con Argentina y desembolsa otros 1.000 millones de dólares

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de Javier Milei cerraron este miércoles un acuerdo en el marco de la segunda revisión del programa de facilidades extendidas vigente. Argentina recibirá un nuevo aporte de recursos, esta vez de unos 1.000 millones de dólares. Con este desembolso, el país sudamericano habrá recibido unos 15.000 de los 20.000 millones pactados en abril del año pasado. Argentina es el mayor deudor del FMI y sus obligaciones con el multilateral aumentaron un 36% en los últimos doce meses: en total, su deuda supera los 57.000 millones de dólares.

El nuevo desembolso del FMI —que aún debe ser aprobado por su directorio— fue justificado por el organismo con diversos elogios al Gobierno de Milei. Primero destacó que “el impulso reformista se ha fortalecido significativamente en los últimos meses”, con la aprobación en el Congreso de una ley de presupuesto para 2026 y de “legislación crucial destinada a formalizar la tenencia de activos financieros por parte de los residentes, mejorar la flexibilidad del mercado laboral, ratificar acuerdos comerciales clave y desbloquear inversiones en minería”.

El comunicado difundido por el Fondo Monetario también señaló que “las mejoras en el marco monetario y cambiario están generando un aumento en las reservas, con compras de divisas del Banco Central que superan los 5.500 millones de dólares en lo que va del año”. Y consideró clave la política fiscal “de caja cero”, basada en un profundo ajuste del gasto público. Según las estimaciones del multilateral, la economía argentina crecerá este año 1,4%.

Desde Washington, donde encabezó las negociaciones por la parte argentina, el ministro de Economía de Milei, Luis Caputo, celebró el consenso alcanzado. “Este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”, señaló en sus redes sociales.

Sin acceso a los mercados internacionales de deuda, Argentina precisa recursos para cancelar sus ingentes compromisos externos, incluidos los que mantiene con el mismo FMI. Tras la firma del programa vigente, en abril de 2025, el país canceló vencimientos con el Fondo por más de 3.000 millones de dólares, correspondientes a capital e intereses del préstamo de 44.500 millones pactado en 2018, el más abultado en la historia del multilateral. Este año, Argentina afronta vencimientos con el FMI por 3.600 millones.

El acuerdo y la aprobación de la segunda revisión llegan un día después de que las estadísticas oficiales revelaran un dato “malo” para el Gobierno, en palabras del propio Milei. La inflación trepó al 3,4% en marzo y lleva 10 meses de continuo aumento, poniendo en duda lo que hasta ahora se consideraba el mayor logro de la Administración ultra. Los incrementos de precios, junto al alza del desempleo, el aumento de la informalidad laboral (ya alcanza al 43%), la caída del consumo y del poder adquisitivo de los salarios dibujan un escenario crítico para el Ejecutivo: las encuestas coinciden en la observación de un creciente malestar social con el rumbo de la economía y de una marcada pérdida de apoyos para el presidente.

Milei ha reconocido, en parte, los problemas y les ha pedido “paciencia” a los argentinos. Pero, a la vez, ha insistido en que no modificará en nada su plan económico. “La motosierra no se detiene”, dijo este martes, en la reunión anual de la Cámara de empresas estadounidenses en Argentina (AmCham). “Vamos a seguir recortando el gasto público para poder seguir bajando impuestos porque los impuestos son un robo […] Vamos a sacar todos los pesos de la calle hasta que colapse la tasa de inflación […] No vamos a ceder un ápice en la política monetaria, no vamos a ceder un ápice en seguir desregulando”, reiteró. “Vamos a atarnos al palo del barco, no vamos a escuchar los cantos de sirena”.