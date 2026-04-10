Milei admite por primera vez problemas económicos y pide “paciencia” a los argentinos

El presidente Javier Milei reconoció este jueves que “estos últimos meses fueron duros” en Argentina y añadió: “Pedimos paciencia. El rumbo es el correcto”. El mensaje del mandatario fue difundido en sus redes sociales, en medio de lo que la mayoría de los sondeos de opinión consideran un creciente malhumor social por los problemas económicos, mientras la imagen de Milei atraviesa su momento de mayor negatividad, según las encuestas. Este jueves se conocieron también los datos oficiales sobre la evolución de la industria nacional: sufrió una caída interanual del 8,7%, con sectores clave como textiles, maquinarias y automotores que se desplomaron más de un 20%.

El reconocimiento de Milei sobre la situación de la economía argentina fue acompañado por una nueva tanda de acusaciones contra la prensa, a la que dedicó numerosos ataques en los últimos días.

“El periodismo se arroga ser la voz de la gente, pero cada día queda más expuesto que no son más que la voz de sus amigos… o directamente de sus jefes”, inició el mensaje publicado en la red X este jueves. Para Milei, “los datos son contundentes: la Argentina está mucho, mucho mejor que en 2023” y, por eso, argumentó: “Resulta insostenible que el 100% de los zócalos televisivos insistan en que ‘todo está mal’ cuando tenemos el nivel de pobreza más bajo de los últimos siete años”. Pero luego planteó: “¿Significa esto que todos están mejor? No [...] Los procesos de mejora no avanzan a la misma velocidad para todos: las estadísticas reflejan promedios, y sabemos que hay gente en los extremos de la distribución [...] Por eso pedimos paciencia”.

La admisión de Milei no supuso la promesa de cambios en su plan económico, centrado en el ajuste fiscal y monetario, la desregulación, la apertura de importaciones y la apuesta por las exportaciones agropecuarias, petroleras y mineras. “El rumbo es el correcto. Cambiarlo sería dinamitar lo logrado. Sabemos que estos últimos meses fueron duros. Y no es casualidad: es el costo de las bombas que dejaron los irresponsables psicópatas kirchneristas”. Para terminar, el presidente se esperanzó: “Los resultados ya están a la vista: la economía está empezando a levantar vuelo con fuerza. No nos van a psicopatear”.

Con sus matices, el mensaje presidencial pareció dar cuenta del malestar que, desde inicios del año, reflejan los estudios de opinión pública. La mayoría de las encuestas indica que la imagen negativa de Milei está creciendo y supera el 50%, incluso el 60% para diversos sondeos. Por caso, la consultora brasileña Atlas Intel, una de las pocas que pronosticó el triunfo del ultra en 2023, advierte que casi el 62% desaprueba al presidente. Los principales problemas que perciben los ciudadanos, según las encuestas, son el incremento del desempleo (subió alrededor de un punto el último año y llega al 7,5%) y la continuidad de la inflación (Milei logró frenarla en su primer año de mandato, pero desde hace nueve meses volvió a acelerar y hoy ronda el 3% mensual). Además de los casos de corrupción que salpican al Gobierno y sus principales funcionarios.

En ese contexto, este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundió el índice de producción industrial correspondiente a febrero: mostró una caída interanual de 8,7 puntos porcentuales, con 14 de las 16 divisiones del sector manufacturero en declive. Las caídas más pronunciadas se registraron en maquinaria y equipos (-29,4%), vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-24,6%), otros equipos, aparatos e instrumentos (-24,6%); prendas de vestir, cuero y calzado (-18,2%); productos de caucho y plástico (-15,7%); y alimentos y bebidas (-6,9%), entre otros rubros. En el acumulado del año, la merma fue del 6% y, respecto del mes previo, del 4%.

El Indec también difundió este jueves el indicador de la actividad de la construcción, otro sector que, al igual que el industrial, es clave para la generación de empleo. Si en enero la construcción había mostrado una tenue subida del 0,2%, en febrero volvió a caer 1,3% y en la comparación interanual bajó un 0,7%.