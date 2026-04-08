Los investigadores relacionan el tiroteo en una escuela de Argentina con una comunidad virtual que glorifica la violencia

El estudiante que mató a un adolescente e hirió a otros ocho participaba, según la pesquisa, de ‘True Crime Community’, una red global a la que se atribuyen numerosos ataques

La investigación por el ataque de un estudiante en una escuela de Argentina, que la semana pasada provocó la muerte de un alumno de 13 años y otros heridos de bala, tuvo una sorpresiva deriva y ahora se concentra en la relación del agresor, de 15 años, con una comunidad virtual internacional de aficionados a crímenes y masacres que estaría relacionada con otros hechos violentos en el país y en Estados Unidos, entre otras naciones. Los fiscales que llevan adelante la pesquisa creen que el atentado fue planificado en ese marco y este lunes fue detenido otro adolescente, por el presunto encubrimiento del atacante.

En la Escuela Normal Mariano Moreno, en la pequeña ciudad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe y a 600 kilómetros de Buenos Aires, el alumno GC entró el lunes 30 de marzo con una escopeta que pertenecía a su abuelo y comenzó a disparar. Mató a Ian Cabrera e hirió a otros ocho estudiantes.

Los investigadores se enfocaron inicialmente en los problemas personales de GC, el adolescente que, por su edad, es inimputable y permanece en un instituto de menores. Sus abogados alegaron que estaba bajo tratamiento psiquiátrico. Pero, una semana después del hecho, la pesquisa dio un giro hacia una perspectiva más amplia, empujada por diversos indicios. Quizá el primero haya sido que, en la casa de GC, la policía secuestró, entre otras cosas, una camiseta con la inscripción Wrath (ira). Una camiseta negra con esa palabra impresa llevaba uno de los asesinos de la masacre de Columbine, perpetrada en 1999 en un instituto escolar de Estados Unidos.

“Estamos ante una situación que trasciende las fronteras de Santa Fe”, dijo este lunes la secretaria de Gestión Institucional provincial, Virginia Coudannes, y luego precisó que el caso excede incluso al país y que se investiga el rol de “redes internacionales” en el ataque.

Mientras el peritaje oficial de los dispositivos electrónicos de GC aún se está realizando, los trascendidos revelaron que el adolescente era usuario habitual de la plataforma de mensajería Discord y que allí participaba de un grupo virtual identificado por los investigadores como True Crime Community (TCC, comunidad de crímenes reales). Diversos estudios describen a TCC como un espacio digital global donde los usuarios comparten y discuten, pero también celebran y hasta imitan, contenidos vinculados con crímenes y criminales famosos. Ha sido relacionado con hechos violentos en distintos países, como Estados Unidos, Rusia, Austria, Ucrania y Brasil, entre otros.

La hipótesis de la fiscalía es que GC habría planeado el ataque en su escuela mediante la interacción con otros usuarios de TCC. El resultado del análisis de su teléfono móvil y de su computadora permitirá determinar si hubo instigación o participación de otras personas.

En ese contexto se enmarca la detención, este lunes, de otro adolescente de 16 años. Si bien las autoridades no comunicaron formalmente los motivos del arresto, la versión extraoficial indica que “quedó aprehendido bajo la figura de encubrimiento” y que “habría tenido conocimiento previo del ataque”, según fuentes del caso citadas por la prensa local. También se realizará un peritaje de sus dispositivos electrónicos.

La Secretaría de análisis integral del terrorismo internacional (SAIT) de Argentina alertó sobre el fenómeno de la TCC en un informe titulado Análisis sobre la ideología True Crime Community. En el documento reservado, revelado por medios locales, se detalla que en Argentina ya fueron registrados al menos siete hechos de violencia en escuelas relacionados con esta comunidad virtual. La TCC es caracterizada como “una subcultura digital descentralizada y trasnacional que opera principalmente mediante la circulación de simbología, narrativas y referencias compartidas, todas ellas vinculadas a ataques de violencia extrema, en especial aquellos con autores de tiroteos masivos en establecimientos escolares”.

También señala que promueve "una serie de prácticas que ensalzan la violencia como un fin en sí mismo e incluyen la glorificación de los agresores, la estetización de la violencia y la construcción de comunidades digitales orientadas a la discusión y reinterpretación de crímenes famosos".

En Estados Unidos, desde principios de 2024 hasta la actualidad se registraron por lo menos 9 ataques y 16 complots relacionados con TCC, de acuerdo con el Instituto para el Diálogo Estratégico. “Dado que la membresía o afiliación se organiza en torno a una fascinación compartida por el crimen y sus perpetradores, en lugar de la adhesión a una doctrina única, los límites entre el interés benigno, la glorificación del fandom [comunidad de seguidores] y la apología de la violencia son difusos”, indica un artículo sobre TCC publicado en febrero último por el Centro para la lucha contra el terrorismo de West Point (EE UU). “Esta escasa estructura crea vías relativamente fáciles de transitar desde la participación casual hasta el aprendizaje ideológico, la emulación de las prácticas culturales de TCC y, para un pequeño subconjunto de individuos, la radicalización hacia la violencia”.