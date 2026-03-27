La Corte de Apelaciones de Nueva York revoca el fallo que obligaba a Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF

El Estado argentino obtuvo hoy una gran victoria en el largo litigio que sostiene en los tribunales de Estados Unidos por la nacionalización de YPF en 2012. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó el fallo de la jueza de primera instancia Loretta Preska, que obligaba a Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares como compensación a los demandantes. El presidente argentino, Javier Milei, celebró con rapidez un fallo que despeja el mayor nubarrón del horizonte judicial argentino y da un balón de oxígeno al Gobierno en uno de sus peores momentos.

En su sentencia, el tribunal estadounidense de segunda instancia sostuvo que la jueza Preska realizó una interpretación errónea de la legislación argentina. Para los jueces de la Cámara, Preska trató los estatutos de YPF como si fueran un contrato bilateral, pero bajo la ley argentina no es así. “Las demandas de los demandantes por daños por incumplimiento de contrato contra la República no son reconocibles bajo los códigos civiles de Argentina ni bajo el derecho público que rige la expropiación, y en consecuencia revocamos la decisión del tribunal de distrito que otorgó sentencia a favor de los demandantes sobre esos reclamos”, señala el fallo.

Los argumentos de los jueces apuntan directo al corazón de la sentencia de Preska, que en 2023 había ordenado a Argentina pagar más de 16.000 millones de dólares a Petersen Energía y Eton Park, litigantes patrocinados por el fondo Burford Capital. Aquella sentencia, ahora anulada, consideraba que el Estado argentino había violado el estatuto de YPF durante la expropiación del 51% de las acciones de Repsol, ya que el mismo obligaba a ofrecer a todos los accionistas las mismas condiciones que a Repsol. Advertía, además, que si el Estado sudamericano no pagaba se generaban intereses al 5,42% anual.

El abogado principal de Argentina, Robert J. Giuffra Jr. subrayó que el fallo “reivindica plenamente la posición de Argentina de que el Tribunal de Distrito aplicó erróneamente la ley argentina vigente”. El letrado del estudio Sullivan & Cromwell LLP destacó que Burford había adquirido los derechos de litigio “por tan solo 15 millones de euros y pretendía convertir los tribunales estadounidenses en un casino mediante su propia interpretación de la ley argentina”. Apenas conocida la decisión, las acciones de Burford comenzaron a desplomarse. La cotización de YPF, en cambio se dispara. “Día histórico”, festejó el director de la petrolera argentina, Horacio Marín.

Los demandantes pueden ahora optar por solicitar una revisión discrecional en pleno por parte del Segundo Circuito, seguida de una revisión discrecional por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, dijeron a EL PAÍS fuentes conocedoras del caso.

“Ganamos el juicio de YPF. Todo marcha de acuerdo al plan”, celebró Milei a través de las redes sociales. Se trata del mayor juicio de Argentina en el exterior y se extiende ya por más de una década.

El fallo da un respiro al Gobierno ultraderechista tras unas semanas para el olvido que han hecho mella en la imagen presidencial. La justicia investiga en paralelo la criptoestafa $Libra que difundió Milei a través de X y gastos de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que no serían consistentes con su nivel de ingresos. Tanto Milei como varios de sus ministros se atribuyeron el mérito del fallo judicial en Estados Unidos.