El jefe de Gabinete de Milei intenta dejar atrás el escándalo por su patrimonio: “No tengo nada que esconder”

Cercado por la revelación de un vuelo privado y propiedades que no podría justificar con sus ingresos, Manuel Adorni busca cambiar la agenda con una batería de iniciativas y sin dar explicaciones

El jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, intentó este miércoles dejar atrás los escándalos que lo rodean y cambiar el tema de la conversación pública. Sin dar precisiones, y escudado en anuncios de alto voltaje como la reforma del Código Penal, el hombre de máxima confianza del presidente pretendió aminorar el ruido generado por revelaciones sobre un viaje en avión privado y supuestas propiedades que no serían consistentes con su nivel de ingresos. “No tengo nada que esconder”, dijo Adorni, que evitó dar explicaciones sobre su patrimonio con el argumento de no afectar las investigaciones judiciales en curso.

Hacía dos meses que el jefe de Gabinete no realizaba sus habituales conferencias de prensa, y fue recibido por un auditorio de periodistas que lo cercaron con preguntas afiladas sobre los distintos asuntos que lo comprometen. El primer hecho que puso en el centro de la polémica a Adorni fue el viaje oficial a Nueva York en el que su esposa, Bettina Angeletti, se integró a la comitiva sin tener ningún rol. “Era mi deseo que me acompañara”, intentó excusarse entonces Adorni. Esa revelación abrió la puerta a otras más comprometedoras.

Pocas horas después se conoció un video en el que se lo ve abordando junto a su familia un avión privado, con destino a la ciudad uruguaya de Punta del Este. Fue un traslado ida y vuelta que costó alrededor de 10.000 dólares y ahora la Justicia intenta determinar quién lo pagó, dado que es un gasto que no se condice con el nivel de ingresos de Adorni, que recibe un salario de alrededor de tres millones de pesos, poco más de 2.000 dólares mensuales. El funcionario viajó junto a su familia y su amigo Marcelo Grandio, quien tiene un programa en la televisión estatal, que está bajo la órbita de control de Adorni. Para disipar la sospecha de haber incurrido en el delito de dádivas, Adorni insistió en que pagó ese viaje, aunque las facturas conocidas hasta el momento no lo prueban.

“Mi dinero lo gasto en lo que a mí me parece mejor y mis decisiones de gasto no las voy a discutir con vos, que sos apenas un periodista, no un juez”, respondió crispado a un periodista que lo consultó sobre estos traslados. La pregunta de fondo, que evitó abordar, no era, sin embargo, cómo gastaba su dinero, sino cómo lo obtuvo.

Adicionalmente, la diputada Marcela Pagano —quien llegó al Congreso con la boleta de La Libertad Avanza, el partido de Milei, pero hoy está enemistada con el Gobierno— reveló que la esposa de Adorni registró a su nombre en noviembre de 2024 una casa en un barrio privado y pidió que se lo investigue por enriquecimiento ilícito. La propiedad, ubicada en Indio Cua Golf Club, a 80 kilómetros de Buenos Aires, no está incluida en la declaración jurada de bienes del jefe de Gabinete, del mismo modo que otra propiedad que se le atribuye en Martínez, en la zona norte de la capital argentina. “Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”, rebatió Adorni y dejó entrever que algo de lo que se denunció estaría incluido en la declaración jurada correspondiente al período 2025, que todavía no fue presentada. Por otra parte, confirmó que vive en el barrio porteño de Caballito, en un departamento que tampoco aparece detallado en la documentación presentada hasta el momento ante la Oficina Anticorrupción (OA).

Del mismo modo que ha encarado el Gobierno otras denuncias graves como la presunta estafa transnacional de $Libra, que involucra al propio presidente, Adorni sostuvo que las acusaciones responden a una “operación política y mediática” destinada a dañar la gestión de Milei, “el gobierno más reformista de la historia”. El funcionario dejó de lado su modo provocador habitual y se mostró afectado y ofendido por el “mal gusto” de las denuncias que involucran a sus seres queridos.

En la misma línea, inmediatamente luego de la rueda de prensa, Milei se refirió en sus redes sociales a “un conjunto de ignorantes” que “por falta de formación o un claro déficit de IQ son alimentados por las turbias operetas de la política” y ven “fantasmas donde no los hay”. Adorni incluso le exigió insistentemente a un periodista que le pidiera disculpas por una noticia que escribió.

Iniciativas oficiales

Apenas horas después de que cientos de miles de argentinos se hayan volcado a la calle para manifestar su repudio al golpe de Estado militar de 1976, dijo que una prioridad del Gobierno es la “reconstrucción del instrumento militar”, para lo que se dispuso destinar el 10% de los recaudado con las privatizaciones a armamento y bienes de capital para el sistema de defensa.

También avisó que el Ejecutivo enviará un paquete de cuatro leyes para “fortalecer la propiedad privada” y buscará modificar las leyes sancionadas en 2025 que garantizan fondos para discapacidad y educación superior. “Vamos a dar aumento solo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado”, lanzó.

Adorni adelantó que el Gobierno trabaja en la reforma del Código Penal, que incluirá el endurecimiento de penas y nuevos delitos como “viudas negras, trapitos (gorrillas), daño animal, entraderas (robos al ingresar a la vivienda)”. Además, enviará para su aprobación en el Congreso 60 pliegos de jueces y fiscales para ocupar los puestos vacantes en la Justicia que, según el funcionario, hoy opera al 60% de su capacidad.