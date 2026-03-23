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Argentina
El 50 aniversario de la dictadura militar argentina
Vídeo: EPV
DICTADURA ARGENTINA

Videoanálisis | Argentina celebra 50 años del golpe con un Gobierno revisionista

El presidente Javier Milei se hace eco de un discurso que parecía superado: equiparar el plan sistemático del terrorismo de Estado con el de las guerrillas

Mar Centenera
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Siete de cada diez argentinos tiene un mal recuerdo de la última dictadura, de la que este martes se cumplen 50 años. Como cada 24 de marzo, miles de personas se preparan para salir a las calles para decir Nunca Más al régimen militar, pero también para advertir contra el revisionismo del Gobierno de Javier Milei.

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