Asediado por dos casos de corrupción, Milei llega a Hungría para reunirse con Orbán

En un momento complicado para su Gobierno, cuando las denuncias de corrupción lo involucran directamente o apuntan contra la principal figura de su gabinete, el presidente Javier Milei emprendió una nueva gira fuera de Argentina. El destino esta vez es Hungría y el propósito, reforzar los vínculos del mandatario con la ultraderecha global. Las actividades principales de Milei en Budapest serán este sábado e incluirán una reunión con el primer ministro Viktor Orbán y una participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

Hace apenas siete días, Milei completaba casi una semana entera de viajes por el mundo: estuvo con Donald Trump en Estados Unidos, en la cumbre Escudo de las Américas; luego estuvo en Chile, para la asunción de José Antonio Kast; y cerró su gira en España, donde se reunió con el líder de Vox, Santiago Abascal.

Su periplo de encuentros con líderes ideológicamente afines continuará en la capital húngara, a donde llegó este viernes. Por la mañana de este sábado, está previsto que se reúna con el presidente de Hungría, Tamás Sulyok, en el Palacio Sándor, y al mediodía, en el Monasterio Carmelita de Buda, con el nacionalpopulista Orbán. La sintonía entre Milei y Orbán ya tuvo oportunidad de exhibirse durante la asunción del argentino, a fines de 2023 en Buenos Aires, y también, un mes atrás, en Washington, durante el lanzamiento de la Junta de Paz promovida por Trump.

El resto de la actividad de Milei en Budapest replica la agenda habitual de sus visitas al exterior. En la tarde del sábado, el mandatario ultra hablará en el acto de cierre de la CPAC –un foro conservador del que ha participado en diversas oportunidades– y será recibido por el titular de esa organización en Hungría, Miklós Szanth. También estará Abascal. Luego, Milei será homenajeado en la Universidad Ludovika de Servicio Público y recibirá el título Civis Universitatis Honoris Causa.

A diferencia de los viajes previos, la comitiva que acompaña ahora a Milei es pequeña. Según informó la Casa Rosada, solo la integran su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. La delegación que viajó en la gira anterior detonó el último escándalo de corrupción que salpica al mandatario.

En su paso por Nueva York, la semana pasada, para participar de la Semana Argentina 2026, la comitiva oficial incluyó a la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que no es funcionaria pública. Las explicaciones que intentó Adorni lo complicaron aún más y, antes de terminar pidiendo disculpas, dejó planteadas serias dudas sobre la correspondencia entre su nivel de vida y su salario como ministro, que ronda los 3,5 millones de pesos (unos 2.500 dólares).

La situación de Adorni se complicó aún más cuando se conoció que, en febrero pasado, viajó en un avión privado a Punta del Este, Uruguay, junto a su familia. El jefe de Gabinete aseguró que pagó él mismo los pasajes, pero en el expediente judicial, abierto tras las denuncias presentadas por legisladores opositores, consta que, al menos para el vuelo de ida, el pago lo realizó la productora televisiva Imhouse SA, de Marcelo Grandio. Se trata de un periodista amigo de Adorni y cuya firma fue contratada por la televisión pública, un área administrada por el jefe de Gabinete. De confirmarse, podría configurar el delito de dádivas.

Además, Adorni fue denunciado por presunto enriquecimiento ilícito. La acusación fue presentada ante la justicia por la diputada Marcela Pagano, que llegó al Congreso en las boletas de Milei y luego se distanció de la ultraderecha. Este expediente apunta a una casa comprada en 2024 por la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, y que no figura en la declaración jurada de bienes del funcionario. Cabe la opción de que conste en un anexo reservado de la declaración, pero ni el ministro ni sus abogados han dicho que así sea. Adorni es un estrecho colaborador de Karina Milei y, hasta ahora, ha sido respaldado por el Ejecutivo.

El otro caso de corrupción que asedia al Gobierno estos días es el de la criptomoneda $Libra. El lanzamiento de ese activo digital, el 14 de febrero de 2025, fue difundido por Milei en sus redes sociales como un proyecto privado dirigido a incentivar el crecimiento de la economía argentina. Gracias al apoyo presidencial, el valor de $Libra se disparó, pero pronto cayó abruptamente, cuando los empresarios que estaban detrás retiraron el capital. Miles de personas perdieron inversiones estimadas en 100 millones de dólares, mientras unos pocos obtuvieron jugosas ganancias.

Milei se defendió diciendo que solo había compartido un enlace que había visto en internet, pero la demorada investigación judicial puso en serias dudas esa excusa. Según revelaciones periodísticas de los últimos días, los peritajes judiciales hallaron en el teléfono del empresario Mauricio Novelli, una de las personas investigadas en la causa, un presunto contrato por cinco millones de dólares a cambio del apoyo de Milei al proyecto. Además, detectaron decenas de llamadas de Novelli con Milei, Karina Milei y funcionarios cercanos, el mismo 14 de febrero de 2025, antes y después del lanzamiento de $Libra.

Una de las hipótesis investigadas indica que Novelli, junto al empresario Manuel Terrones Godoy y al entonces funcionario de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales, fueron intermediarios entre Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis, el encargado de la logística de $Libra y quien se reunió con el presidente en Casa Rosada, antes de lanzar la criptomoneda.

En el teléfono de Novelli, los investigadores también encontraron diversos mensajes en los que aludía a presuntos pagos de 2.000 y luego 4.000 dólares mensuales a Milei, por sus servicios como economista y promotor de su firma N&W Profesional Traders. La relación comercial entre ambos dataría de 2021 y habría continuado durante el mandato presidencial de Milei.