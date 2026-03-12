Identificados en Argentina los restos de 12 desaparecidos por la dictadura

A pocos días del 50° aniversario del inicio de la última dictadura militar argentina, la justicia federal de la provincia de Córdoba confirmó la identificación de los restos de 12 personas que fueron desaparecidas durante ese período, entre 1976 y 1983. Estaban enterrados en un predio militar que funcionó como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como La Perla, ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba, a 700 kilómetros de Buenos Aires. Los nuevos hallazgos son un revés para las ideas negacionista que, alentadas por miembros del Gobierno de Javier Milei, comenzaron a permear en los últimos años. Es una nueva evidencia concreta de un sistema de terrorismo estatal que confronta con el discurso que intenta suavizarlo.

La Perla fue uno de los centros de detención más grandes del país —el mayor por fuera de la zona de Buenos Aires— y comenzó a funcionar en 1976, poco después del golpe militar que derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón. Según investigaciones del Archivo Provincial de la Memoria, se estima que por ese lugar pasaron entre 2.200 y 2.500 personas; la mayoría de ellas continúan desaparecidas. El lugar estuvo a cargo del exgeneral Luciano Benjamín Menéndez, uno de los militares con más poder en aquella época, que antes de morir había acumulado 13 condenas a cadena perpetua por 3.000 casos de torturas, secuestros y asesinatos.

De acuerdo con un informe de organizaciones de derechos humanos elaborado en base a testimonios de sobrevivientes, el secuestro, las torturas físicas, la permanencia en el campo en condiciones inhumanas y las vejaciones sexuales eran algunas de las “técnicas” que formaban parte de la “metodología” aplicada para destruir física y psicológicamente a las personas llevadas a La Perla, que eran fundamentalmente militantes de organizaciones de izquierda. La mayoría de las veces, los secuestrados eran trasladados en camiones del Ejército para su fusilamiento en zonas aledañas, una práctica que era nombrada por los responsables del lugar como “ir al pozo”. Todos los oficiales del centro participaron en algún fusilamiento, con el fin de establecer un “pacto de sangre” tácito que garantizara el silencio y la impunidad de los crímenes.

Este martes, el Juzgado Federal Número 3, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, informó de manera oficial sobre el resultado positivo de los trabajos realizados por los antropólogos forenses en la zona. “Se pone en conocimiento de la opinión pública que, como resultado de los trabajos de análisis antropológicos forenses realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en colaboración con el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, a raíz de las excavaciones realizadas en 2025 en el sitio denominado Loma del Torito, perteneciente a la Guarnición Militar de la Calera, ex Centro Clandestino de Detención La Perla, se ha obtenido un resultado parcial en relación con la identificación genética de 12 personas”, precisa la nota.

Las autoridades judiciales señalaron que, una vez que finalice el proceso de notificación a los familiares directos de las personas cuyos cuerpos fueron identificados, se procederá a dar mayor información. Para este año está planificado retomar las tareas de prospección y excavación del área hasta su culminación, y en el Equipo Argentino de Antropología Forense resaltaron la importancia de que las familias de personas desaparecidas que ya aportaron sus muestras de sangre actualicen sus datos de contacto.

Desde su fundación, poco después de recuperada la democracia, este equipo interdisciplinario ha rastreado más de un centenar de cementerios, excentros clandestinos de detención y sitios furtivos de inhumación en busca de los cuerpos que los militares hicieron desaparecer y cuyo paradero nunca han querido revelar. A lo largo de más de 40 años de historia, han logrado identificar los restos de más de 800 personas que estaban desaparecidas, lo que permite a las familias cerrar la búsqueda y despedir a su ser querido, además de ampliar el conocimiento sobre el conjunto de víctimas de desaparición forzada.